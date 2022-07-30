«Зенит» – явный фаворит, шансы «Локо» в 6 раз ниже. А вас ждет бонус 2000 рублей

В центральном матче 3-го тура Мир Премьер-лиги «Зенит» примет «Локомотив».

Действующие чемпионы подходят к игре в статусе явных фаворитов. Коэффициент на победу «Зенита» у «Фонбет» – 1,32.

«Локомотив» не обыгрывал соперников из Санкт-Петербурга с 2019 года. Логично, что шансы гостей котируются низко. Коэффициент на победу московской команды у «Фонбет» – 8,50. Зато представьте, каким будет ваш выигрыш, если на Крестовском острове грянет сенсация!

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