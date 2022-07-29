ЖФК «Локомотив» вышел в финал международного кубка РЖД

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В рамках международного кубка РЖД в полуфинале «Локомотив» разгромил соперниц из «Црвены Звезды» со счетом 6:0. 

Во втором полуфинальном матче казахстанский «БИИК-Шымкент» оказался сильнее «Минска» — 2:0.  

Финал кубка РЖД состоится в воскресение, 31 июля в 14:00 по московскому времени на «РЖД Арене».  

Перед началом матча, начиная с 13:00 в рамках matchday-программы, выступит группа DABRO. Зарядитесь хорошим настроением вместе с музыкантами и поддержите железнодорожниц в важном матче!

Билеты на матч доступны по ссылке

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