Агент Шомуродова: «Эльдор – игрок «Ромы», остальное спекуляции в прессе. Могут ли быть изменения? Ничего бы не исключал»

Представитель оценил информацию о возможном уходе игрока из «Ромы».

Ранее появились данные о том, что итальянский клуб ожидает предложения о покупке форварда из Узбекистана.

«Во время трансферного окна будут появляться разные варианты и их интерпретации.

Сейчас можно сказать лишь одно: Эльдор – игрок «Ромы». Все остальное лишь спекуляции в прессе.

Могут ли быть какие-то изменения? Здесь я бы ничего не исключал», – сообщил представитель ProSports Management Кахор Муминов, ведущий дела нападающего.

Шомуродов забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 28 матчах Серии А в прошлом сезоне.