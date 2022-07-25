Судейский комитет РФС 27 июля проведет семинар для «Спартака»

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Судейский комитет Российского футбольного союза проведет семинар для «Спартака».

«На прошлой неделе судейский комитет Российского футбольного союза направил официальные письма во все клубы Российской премьер-лиги с предложением провести семинары для игроков и тренеров команд.

Клубы с интересом восприняли данную инициативу.

Первые семинары состоятся на этой неделе. 27 июля состоится семинар для «Спартака», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

В релизе Российского футбольного союза, опубликованном 22 июля, отмечалось, что на встречах будут разобраны сложные игровые моменты – назначение пенальти, определение положения «вне игры», игра рукой.

«Краснодар» разнес судейство со «Спартаком» едким роликом. Почти каждый их матч – скандал

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