Судейский комитет РФС 27 июля проведет семинар для «Спартака»

Судейский комитет Российского футбольного союза проведет семинар для «Спартака».

«На прошлой неделе судейский комитет Российского футбольного союза направил официальные письма во все клубы Российской премьер-лиги с предложением провести семинары для игроков и тренеров команд.

Клубы с интересом восприняли данную инициативу.

Первые семинары состоятся на этой неделе. 27 июля состоится семинар для «Спартака», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

В релизе Российского футбольного союза, опубликованном 22 июля, отмечалось, что на встречах будут разобраны сложные игровые моменты – назначение пенальти, определение положения «вне игры», игра рукой.

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