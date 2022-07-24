Хави о регистрации новичков «Барсы»: «Настроены оптимистично, есть еще 3 недели. Очень хорошие трансферы»

считает, что сможет зарегистрировать новичков, которых подписала этим летом.

– «Барса» сможет зарегистрировать новых футболистов?

– Мы работаем над этим бок о бок. В данный момент мы настроены оптимистично. Считаю, клуб прикладывает невероятные усилия для того, чтобы у нас был очень конкурентоспособный состав.

Думаю, мы делаем очень хорошие трансферы. Мы настроены оптимистично, есть еще три недели. Мы с позитивом смотрим на этот вопрос.

У меня хорошие ощущения от команды, но еще слишком рано говорить об этом. Я вижу очень хорошую команду, в которой высокая конкуренция. Все складывается хорошо, но делать выводы еще рано, – сказал тренер «Барселоны».

Этим летом состав каталонского клуба пополнили нападающий Роберт Левандовски, вингер Рафинья Диас, полузащитник Франк Кессиэ и защитник Андреас Кристенсен.

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