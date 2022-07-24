Джикия о 4 очках «Спартака» в 2 матчах: «Хороший старт, ведь в 1-м туре играли в меньшинстве. Идем дальше – это только 2-й тур»

высказался после победы «Спартака» над «Краснодаром» (4:1) во 2-м туре Мир РПЛ.

– Прошло два матча, у «Спартака» четыре очка. Как оцениваете старт чемпионата?

– Хороший старт, если учитывать, что в первом туре мы играли в меньшинстве, было удаление в первом тайме. Достаточно хороший старт. Идем дальше. Это только второй тур.

– Сейчас все судейство обсуждают...

– Я судейство не обсуждаю.

– В плане все говорят о том, был ли пенальти в ваши ворота. Как думаете?

– Честно, я даже не смотрел. Потом спокойно смотрю, поэтому даже не знаю. Кто-то говорит так, кто-то – так, – сказал капитан «Спартака».

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