Александр Мостовой: «Читаешь: такой-то блогер получает несколько миллионов в месяц. И думаешь: чем он занимается вообще, за что такие деньги гребет?»

рассказал о своем отношении к Медиалиге.

– С нового сезона Медиалиги вы начнете рулить там командой. Как так вышло?

– Предлагали еще по ходу первого сезона – тогда отказался. До сих пор не могу до конца свое отношение сформировать – это настоящий футбол или блогерские забавы. Вообще не могу привыкнуть к слову «блогер». Читаешь: такой-то блогер получает несколько миллионов в месяц. И думаешь: чем он занимается вообще, за что такие деньги гребет?

– Про футболистов примерно то же самое говорят.

– Про нынешних и правильно говорят. В этом плане они с блогерами похожи.

– Что поменялось за год в вашем восприятии Медиалиги?

– Тогда меня просто «просили помочь». И на вопрос, насколько проект серьезен, отвечали: мы и сами не знаем. Сейчас есть четкая цель – выиграть, потенциальные приобретения выглядят прилично, все на контрактах. Решил дать шанс, – сказал бывший полузащитник сборной России.