«Спартак» – фаворит выездного матча с «Краснодаром», а вы легко можете выиграть 10 тысяч рублей!

В центральном матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» примет «Спартак».

Игра пройдет на поле «быков», но фаворитами считаются москвичи. «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,35 на победу «Спартака».

Впрочем, «Краснодар» отнюдь не выглядит безнадежным андердогом. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 3,05.

Не стоит забывать, что в 1-м туре чемпионата было зафиксировано сразу пять ничьих. «Краснодар» и «Спартак» поделили очки с «Факелом» и «Ахматом» соответственно. Если вы полагаете, что ни одна из команд-соперниц вновь не сможет взять верх, то ставьте на ничью с коэффициентом 3,50.

Вечером субботы ожидается нешуточная борьба. Краснодарцам и москвичам придется по-настоящему биться за победу. Зато для вас все просто: начинайте играть с «Лигой Ставок» и получите бонус 10 тысяч рублей!