Музыкальная группа «Моя Мишель» выступит в парке «Краснодар» перед матчем «Краснодар» – «Спартак»

23 июля в 18:00 в парке «Краснодар» выступит музыкальная группа «Моя Мишель». Бесплатный концерт состоится перед стартом Winline Матч тура «Краснодар» – «Спартак».

В рамках предматчевого шоу «Моя Мишель» исполнит песню «Темные Аллеи», которая будет транслироваться на телеканале «Матч Премьер».

«Моя Мишель» – российская поп-группа, лидером которой является певица Таня Ткачук. Коллектив давно нашел собственное звучание, наполненное энергией дерзкой танцевальной поп-музыки, а атмосфера его выступлений делает группу абсолютно нетипичной для современной российской сцены.