Локомотив — Ростов прогноз на матч 24 июля МИР РПЛ, прогноз на футбольный матч

Программу второго тура чемпионата России по футболу закроет противостояние «Локомотив» — «Ростов». Команды сыграют в Москве на поле стадиона «РЖД Арена». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

🤩 Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000₽ на этот матч!

Обе команды стартовали в чемпионате с ничьих, но абсолютно разных по содержанию. «Ростов» второй тур кряду играет в Москве и в гостевой встрече считается аутсайдером. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие котировки на исход и результативность встречи:

2,46 на победу «Локомотива»;

3,50 на ничью;

2,90 на победу «Ростова»;

1,70 на «обе забьют — да»;

2,15 на «обе забьют — нет»;

2,00 на ТМ2,5;

1,86 на ТБ2,5.

В прошлом сезоне желто-синие выиграли оба. Дома победили 4:1, в гостях были сильнее 2:1.

«Локомотив»: старт сезона, трансферы, результаты

«Локомотив» стартовал в чемпионате с домашней ничьей 1:1. Соперником красно-зеленых по первому туру был «Пари НН». Оба гола команды забили во втором тайме. За «Локомотив» отличился Изидор с передачи Антона Миранчука на 52 минуте. В составе гостей гол на счету Кротова с передачи Калинского на 72 минуте. Оба гола пришлись на неравные составы. На 28 минуте был удален Сулейманов за вторую желтую карточку. Первую он получил на 25 минуте. Численное большинство не принесло «Локомотиву» победу. Статистика матча: 26:2 по ударам в сторону ворот, 5:1 по ударам в створ, 1:0 по ударам в каркас ворот, 15:0 по угловым, 5:2 по офсайдам, владение мячом 73:27.

На первую игру сезона «Локомотив» вышел с Даниилом Худяковым в воротах, который активно привлекался к играм за основу еще в прошлом. Полноценный матч после травмы провел Антон Миранчук. Из ярких новичков прошлого сезона с первых минут вышли Изидор, Тикнизян и Карпукас. Хороший матч провел новый центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон. Не лучшим образом сыграл новый нападающий Марко Раконьяц. Травмированных и дисквалифицированных нет.

«Локомотив» достаточно результативно проводит последние игры, с учетом товарищеских матчей и игр прошлого сезона. На дистанции в десять встреч пять побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 18:15. В среднем за игру забивается 3,3 гола. Через ТБ2,5 прошли 6 из 10 встреч. Обе команды отличились в 7 играх. «Локомотив» не забил всего в одном матче. На ИТБ0,5 красно-зеленых коэффициент 1,25 по линии букмекерской конторы «Фонбет».

«Ростов»: старт сезона, трансферы, результаты

«Ростов», как и «Локомотив», стартовал в чемпионате с ничьей 1:1, но желто-синим пришлось отыгрываться по ходу игры с «Динамо». Бело-голубые забили на 16 минуте. Голом с передачи Федора Смолова отличился Вячеслав Грулев. За «Ростов» забил экс-игрок «Динамо» Николай Комличенко, подписавший полноценный контракт с «Ростовом». Голевая передача на счету еще одного новичка клуба Даниила Уткина. Статистика матча «Динамо» — «Ростов»: 10:12 по ударам в сторону ворот, 4:4 в створ ворот, 1:1 по ударам в каркас ворот, 8:7 по угловым, 0:2 по офсайдам, 33:67 по владению мячом.

В первой же игре тура отличились новички «Ростова». Если Комличенко уже играл за желто-синих в прошлом сезоне, то для Уткина игра стала первой официальной. С первых минут на поле появился арендованный у «Краснодара» Евгений Чернов, ранее игравший за «Ростов». Игровое время в «Ростове» получают и воспитанники «Локомотива» Александр Сильянов и Роман Тугарев. На первый матч сезона «Ростов» вышел с одним легионером в составе.

«Ростов» результативно проводит последние игры. На дистанции в десять игр разница голов 16:13. Средняя результативность 2,9 гола за матч. В 10 встречах у подопечных Валерия Карпина 5 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Обмен голами зафиксирован в 5 из 10 игр, включая 3 крайние. Три и более гола было забито в 5 встречах. В 7 матчах «Ростов» забил и в 7 встречах пропустил. Гол «Ростова» в игре с «Локомотивом» идет с коэффициентом 1,30 по линии букмекера «Фонбет».

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов»

Противостояние команд насчитывает 68 матчей, где явное преимущество на стороне «железнодорожников». «Локомотив» выиграл 36 игр, при 21 ничьей и 11 победах «Ростова». Две победы гостей в прошлом сезоне. Разница голов 110:61. В рамках РПЛ команды сыграли 56 раз: 32 победы «Локомотива», 16 ничьих и 8 побед «Ростова». Разница голов 91:44. На дистанции в 10 матчей в турнире, преимущество столичного клуба не столь велико: 6 побед против 3 и 1 ничья. Разница голов 16:12. На домашней арене «Локомотива» такое же соотношение побед, но при разнице голов 19:10.

Из статистических трендов можно выделить:

«Обе забьют — да» — ставка сыграла в 4 домашних очных играх и 6 из 7 очных встреч;

Победа «Локомотива» с форой 0 — ставка сыграла в 24 из 28 домашних личных встреч;

ТБ2 — ставка сыграла в 9 из 11 матчей в Москве.

В первом туре команды показали не идеальную игру в обороне, но проявили атакующий потенциал. «Локомотив» был близок к победе в матче с «Пари НН», но подвела реализация моментов. «Ростов» создал много моментов в игре с «Динамо». С учетом склонности команд к результативным очных встречам можно остановиться на двух трендах. Ставки на матч: обмен голами и ТБ2,5, коэффициенты от бк «Бетсити» 1,70 и 1,86. Комбинированная ставка идет с коэффициентом 2,05.

🤩 Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000₽ на этот матч!

Где смотреть Локомотив – Ростов