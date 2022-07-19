Краснодар — Спартак прогноз на матч 23 июля МИР РПЛ, прогноз на футбольный матч

23 июля пройдет один из самых интересных матчей второго тура чемпионата России по футболу. В Краснодаре местный клуб «Краснодар» примет столичный «Спартак». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. Команды сыграют на поле стадиона «Краснодар».

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Оба клуба не сумели стартовать в РПЛ с побед и сыграли вничью в первом туре. У «Спартака» есть и кадровые проблемы по итогам встречи с «Ахматом». Фаворитом матча второго тура РПЛ стал «Спартак». Букмекерская контора Winline предлагает следующие котировки на исход и результативность встречи:

3,10 на победу «Краснодара»;

3,60 на ничью;

2,19 на победу «Спартака»;

1,67 на «обе забьют — да»;

2,12 на «обе забьют — нет»;

1,96 на ТМ2,5;

1,78 на ТБ2,5.

В прошлом сезоне черно-зеленые выиграли оба матча с одинаковым счетом 2:1.

«Краснодар»: старт сезона, трансферы, результаты

«Краснодар» стартовал в сезоне с домашней ничьей 2:2 с «Факелом». «Быки» оказались не готовы к резкому старту дебютанта РПЛ и пропустили достаточно быстро. Уже на 10-й минуте Дашаев вывел гостей вперед. «Краснодар» отреагировал на пропущенный мяч и взвинтил темп игры. Это привело к двум голам. Ионов на 24 минуте забил дальним ударом с передачи Кордобы. Последний не сумел реализовать пенальти на 45 минуте, отправив мяч в штангу с 11-метровой отметки. К тому моменту хозяева были впереди 2:1 благодаря голу Сперцяна со штрафного. «Факел» быстро забил во втором тайме, сравняв счет на 49 минуте. Счет 2:2 продержался до финального свистка. Выиграть матч могли как хозяева, так и гости. Статистика встречи: 18-15 по ударам и 7-11 в створ ворот, угловые 2-3, владение мячом 66-34, офсайды 1-0.

Новичок «Краснодара» полузащитник Михайло Баньяц не попал в заявку клуба на первый матч. В стартовом составе вышел Кордоба, который пропустил вторую часть прошлого сезона из-за травмы. Игровое время получил Шапи-Сулейманов после возвращения из Турции. На второй тайм вышел экс-полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов. В стартовом составе вышли часть игроков «Краснодара-2», которые ярко о себе заявили в прошлом сезоне: Александр Черников, Олакунле Олусегун, Никита Кривцов. «Краснодар» продолжает делать ставку на игроков академии, так как в команде почти не осталось высококлассных легионеров.

С учетом стартового матча РПЛ, контрольных игр и финальных встреч прошлого сезона у «быков» 6 побед, 3 ничьи и 1 поражение в 10-ти встречах. Разница голов 15:10. Ставка на обмен голами прошла в 4 из 5 крайних игр и в 7 из 10 последних встреч.

«Спартак»: старт сезона, трансферы, результаты

«Спартак» стартовал с гостевой ничьей 1:1 с «Ахматом» и продлил серию без поражений в матчах с грозненским клубом в гостях. На игру с «Ахматом» красно-белые вышли с обновленной линией обороны, включая трех новичков. В центре сыграли Джикия – Чернов, на флангах защиты Хлусевич и Рыбус. Последний пришел в команду перед стартом чемпионата, Чернов и Хлусевич еще в зимнее трансферное окно. Рыбус отметился красной карточкой. Поляк заработал две желтые карточки в одном эпизоде и покинул поле на 41 минуте. «Ахмат» открыл счет на 45 минуте. «Спартак» сравнял счет на 83 минуте. Автором гола стал Виктор Мозес, появившийся на поле за 6 минут до точного дальнего удара. Статистика матча: 15-11 по ударам, 7-4 по ударам в створ, 2-3 по угловым, 0-1 по офсайдам, владение мячом 44-56.

«Спартак» выпустил в стартовом составе сразу двух новичков — Мацея Рыбуса и Антона Зиньковского. В стартовом составе вышел экс-игрок «Спартака-2» Даниил Денисов. Матч стал 10-м за основную команду. Полузащитник сыграл все 90 минут. Больше новых имен на поле не появилось.

В текущем сезоне красно-белые провели уже два официальных матча и пока не побеждали. С учетом товарищеских игр у столичного клуба 5 побед, 3 ничьи и 2 поражения. Разница голов 19:14. В 8 из 10 матчей прошла ставка на ТБ2,5 голов. В 7 играх голами отметились обе команды.

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак»

«Краснодар» проиграл всего один из шести последних очных матчей в рамках РПЛ, выиграв пять остальных, но по общей статистике игр все же уступает столичному клубу. В рамках РПЛ команды сыграли 22 раза. Всего две встречи завершились вничью, в остальных был победитель. 7 побед у «Краснодара» и 13 побед у «Спартака». Разница голов 43:30 в пользу московской команды. На домашней арене у «быков» четыре победы, одна ничья и шесть поражений, при разнице голов 18:18. Из трендов можно выделить ТБ2,5 и обмен голами. Ставки прошли в 5 из 6 крайних игр команд в Краснодаре.

Оба клуба находятся не в лучшей форме. «Краснодар» и «Спартак» потеряли ключевых игроков обороны. «Быки» находятся в процессе перестройки и активного внедрения в состав воспитанников. «Спартак» остался без руководства, которое приглашало нового главного тренера. В первой же игре получил удаление Рыбус, что приведет к поиску замены игрока обороны. С учетом не самой лучшей игры «Спартака» в обороне и традиционно яркой игры «быков» дома можно выбрать ставку на результативность домашней команды. Ставка на матч: ИТБ1,5 «Краснодара» с коэффициентом 2,47 по линии букмекерской конторы Лиги Ставок.

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Где смотреть Краснодар – Спартак