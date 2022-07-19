ЦСКА – Сочи 23.07.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 23 июля, в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена» встретятся ЦСКА и «Сочи» в рамках 2 тура нового сезона Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 15:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб ЦСКА

«Армейцы» в прошлом сезоне РПЛ не смогли побороться за место в тройке и по итогу заняли лишь 5-ую строчку, хотя имели неплохой шанс за медали, но концовку чемпионата провалили. Набрали они тогда 50 баллов в 30 матчах и в половине матчей (15) праздновали победу. Всего лишь 3 очка по итогу чемпионата они отстали от третьего «Динамо». А вот с «Краснодаром», который занял 4-ое место они набрали одинаковое количество очков, но оказались ниже в таблице из-за того того что в личных очных встречах с ними сыграли хуже.

Московская команда в предсезонке сыграла 4 матча и лишь в одном одержала победу. Сначала они уступили команде ФНЛ «Велес» (0:2), следом еще крупнее проиграли «Зениту» (0:3) и затем «Нижнему Новгороду» (0:2). И лишь в последнем контрольном матче удалось добиться победы в матче с «Сочи» (2:1), где ударно провели начало игры и вели в счете с разницей в 2 мяча к 7-ой минуте, благодаря точным ударам Дивеева и Чалова.

ЦСКА в этом сезоне стартовал с уверенной победы над «Уралом» (2:0), где владел во встрече значительным преимуществом по созданным голевым моментам и нанес аж 30 ударов в ворота уральцев, а соперник ответил 6 ударами. Голами в этой встрече отметились Обляков и Караскаль. Сейчас «армейцы» занимают 3 место в таблице РПЛ поле 1-го тура, уступая лишь по дополнительным показателям «Сочи» и «Крылья Советов».

Футбольный клуб «Сочи»

Сочинская команда в прошлом сезоне Чемпионата России завоевала серебряные медали первенства и по ходу сезона показывала стабильную и качественную игру. В том числе и на финише чемпионата они провели уверенно, где в 5 последних турах набрали 13 очков из 15 возможных. Всего же в их активе оказалось 56 баллов за 30 сыгранных матчей. От первого «Зенита» они отстали на 9 очков, а вот в схватке за 2-ое место они в последнем туре уверенно обыграли «Динамо» (5:1) и за счет этого опередили их на 3 очка, хотя при ничейном результате они довольствовались бы лишь бронзовыми медалями.

«Сочи» в рамках подготовки к новому сезону РПЛ провели 4 поединка. В первой из них они сыграли вничью в основное время игры (1:1) с «Зенитом» и проиграли им по пенальти (2:4). А вот в следующем при ничьей (1:1) они уже выиграли по пенальти (4:2) ФК «Нижний Новгород». Следующий матч был проигрышным ЦСКА (1:2) и последней контрольной встрече была безголевая ничья с ФК «Химки» (0:0).

«Южане» после первого тура РПЛ идут на 2-ой строчке, набрав 3 очка. В стартовом туре сочинцы в гостях оставили неудел московскому «Торпедо», которого обыграли (3:1). «Сочи» провели сумасшедшую концовку первого тайма, где за 3 минуты забили 2 гола. Но во втором тайме москвичи смогли собраться и отыграть разницу в счете, но все же точку в матче под самый его конец поставили сочинцы, благодаря голу Мелкадзе на 94 минуте игры.

Прогноз на матч ЦСКА – «Сочи»

ЦСКА и «Сочи» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

07.07.22 «Сочи» – ЦСКА 1:2;

07.05.22 ЦСКА – «Сочи» 0:1;

02.03.22 «Сочи» – ЦСКА 1:2;

06.11.21 «Сочи» – ЦСКА 4:1;

18.04.21 «Сочи» – ЦСКА 2:1.

В 5 последних очных встречах оппонентов 4 матча заканчивались голами с обеих сторон. А вот небольшой перевес по победам на стороне сочинцев (3 против 2).

Обе команды хорошо стартовали в новом сезоне и набрали по 3 балла, показав качественную игру как в атаке так и обороне. Пусть на предсезонке были результаты не ахти, но все же там идет наигровка всего состава, а тут в официальной встрече без экспериментов. В этой встрече жду голевой феерии от команд, при том что будет очень упорная борьба за очки, но все же «Сочи» в последних матчах играх стабильнее москвичей и им отдам небольшое предпочтение во встрече.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа ЦСКА – 2.20;

Победа «Сочи» – 3.20;

Ничья – 3.40;

Ф2 (0) – 2.26;

X2 – 1.65;

Обе забьют-да – 1.69;

ТБ (2,5) – 1.83.

Вероятный исход: Ф2 (0), X2, Обе забьют-да, ТБ (2,5).

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Где смотреть ЦСКА – Сочи