Семак о конкуренте «Зенита»: «Всегда появляется команда, которая становится лучше в определенном сезоне. На примере многих чемпионатов это видно»

Теги Зенит Химки Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак ответил на вопрос о конкурентах «Зенита» в сезоне Мир РПЛ.

– Долетают до вас наверняка комментарии, что корону «Зениту» можно отдавать уже сейчас. В ком вы видите реального конкурента?

– На примере многих чемпионатов видно, что всегда появляется команда, которая в определенном сезоне становится лучше.

– С «Химками» клуб последний раз терял очки в 2007 году. Но почему с этой командой матчи сложны?

– Игрой я недоволен. Были хорошие моменты, контроль и начало матча, но что касается обороны, то здесь мы должны играть лучше, – сказал главный тренер петербургской команды.

Ужас «Зенита» в позиционных атаках: кучковались по трое в одной точке. Так глупо усложняли все сами

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные