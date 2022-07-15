«Медиалига – не футбол. Они популярнее профессионалов, потому что дети сидят в телефонах». Хавбек «Крыльев» Якуба о медийном футболе

Хавбек считает, что Медиалига – не футбол.

– Один из твоих бывших партнеров сейчас играет в медиафутболе. Не следишь за блогерской движухой?

– Увидел вот фото Гасилина с Овечкиным и удивился. Жалко – как я понимаю, травмы его довели, и он закончил. Насколько знаю, у него была серьезная операция на ахилле. А за этими молодежными движениями, блогерами я не слежу.

– Это не футбол?

– Нет, это не футбол (улыбается). Что они там на поле делают, я вообще не знаю, каждый должен заниматься своим делом. Это то же самое, если я пойду сейчас играть в баскетбол.

– Но блогерские команды уже популярнее профессиональных.

– Они популярнее, потому что сейчас с детского возраста все сидят в телефонах. Где-то проходишь – ребенок листает тикток, стримеров на YouTube. Это начиная с 10-11 лет, да даже наши пацаны в команде тоже смотрят.

Они заняли свою нишу, потому что дети и подростки постоянно сидят в телефонах, в интернете и смотрят на них вместо того, чтобы пойти погулять, заняться спортом, найти себе хобби, чему-то новому обучиться.

– А может профессиональным клубам надо брать пример с блогеров в плане открытости? Сотрудники пресс-службы вот не могут уломать вас на видеокружочки для телеграма.

– Ну ты сидишь после тренировки мокрый и злой, потому что тренировка не получилась или в ее концовке проиграл. И тут к тебе подскакивают – поделись впечатлениями от тренировки (улыбается). Поэтому сказал «давай попозже», – высказался Якуба.

Он придумал Медиалигу и рассказал нам все: о деньгах, приезде игрока на «Бентли», трэштоке и дружбе с РПЛ

11 тысяч на финале Медиалиги – уровень. Намного больше, чем на любой игре сезона в ФНЛ