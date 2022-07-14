Эрик тен Хаг: «МЮ» хочет постоянно прессинговать и играть в проактивный футбол. Хочу продуктивности от каждой зоны»

Эрик тен Хаг рассказал, какой стиль игры хочет видеть у «Манчестер Юнайтед».

– Какую тактику вы собираетесь использовать в этом сезоне? Верно ли игроки выполняют ваши требования?

– Я хочу продуктивности от каждой зоны. Самое важное, чтобы игроки брали на себя инициативу и с мячом, и без него, и в атаке, и в обороне.

– Юрген Клопп сказал, что его команде было сложно действовать из-за вашей системы индивидуальной опеки. Вы можете рассказать об этом?

– Я бы не сказал, что мы действуем индивидуально. Мы используем это лишь иногда.

Мы хотим прессинговать. Мы хотим прессинговать постоянно и играть в проактивный футбол. Иногда мы можем показывать высокий прессинг, но если это невозможно, то мы должны считывать это и опускаться ниже.

Но мы хотим давить. Это должно быть нашим постоянным намерением, – сказал тренер .