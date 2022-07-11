Как прошел Olimpbet Суперкубок–2022

9 июля на «Газпром Арене» прошел Olimpbet Суперкубок России по футболу. Третий год подряд трофей забрал «Зенит», разгромив московский «Спартак» со счетом 4:0. Не менее ярко, чем на поле, было за его пределами. Букмекерская компания Olimpbet подводит итоги матча, открывшего новый сезон.

Стас Ярушин и Яна Ромашкина провели яркий матчдэй

Ведущими предматчевых активностей, которые подготовил Olimpbet, были актер Стас Ярушин и ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина. Они рассказывали о матче в Telegram-канале Olimpbet, общались с болельщиками и дарили им призы.

Особенной популярностью пользовался Ярушин. Болельщики выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с ним и взять автограф. Он же провел яркий конкурс Olimpbet Goal в перерыве матча. Болельщик «Спартака» Григорий пытался выиграть 500 000 рублей, но не смог забить гол с нужной дистанции. Olimpbet все равно подарил болельщику приз – фрибет 50 000 рублей.

Награждение получилось более эмоциональным, чем вторая половина матча

На поле ярких эмоций было чуть меньше, чем ожидали болельщики. «Спартак» неплохо начал встречу и хорошо провел первые 20 минут, но затем «Зенит» перехватил инициативу и забил два гола к 34-й минуте. На старте второго тайма петербуржцы отличились еще раз и результат стал очевиден.

В конце игры болельщики и, кажется, даже футболисты ждали награждения. И не зря. Выступления Би-2 и Александра Розенбаума получились эмоциональными. Как и награждение «Зенита», который выиграл седьмой Суперкубок и сравнялся по количеству трофеев с ЦСКА.

На Olimpbet Суперкубок ставили как никогда много

Ажиотаж вокруг матча был заметен не только на стадионе. Букмекерская компания Olimpbet отметила существенный рост интереса со стороны зрителей по сравнению с прошлым годом: количество ставок увеличилось на 46%, сумма ставок – на 18%, количество пользователей – на 12%. Самая крупная ставка – больше 105 000 рублей, самый крупный выигрыш – почти 500 000 рублей.