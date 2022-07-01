Контракт Неймара и «ПСЖ» продлен до 2027 года. Окружение игрока уверено – бразилец проведет один из лучших сезонов в карьере

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Футбол

Контракт Неймара и «ПСЖ» автоматически продлен.

Как и информировалось ранее, с наступлением 1 июля соглашение бразильского нападающего с парижской командой было пролонгировано до 2027 года.

Как пишет L’Equipe, в окружении футболиста выразили уверенность, что Неймар готовится провести один из лучших сезонов в своей карьере.

Ранее сообщалось, что французский клуб связался с отцом футболиста и сообщил ему о том, что бразильцу будут искать возможности для перехода в другую команду.

В прошедшем сезоне Лиги 1 Неймар провел 22 матча, в которых забил 13 голов, сделал 6 результативных передач и получил 10 желтых карточек. Его статистика – здесь

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