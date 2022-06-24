Член совета директоров «Динамо»: «Российский костяк нашей команды – номер один по стоимости в РПЛ»

Дмитрий Гафин рассказал о принципах трансферной политики московского «Динамо».

«У нас есть стратегия на трансферном рынке. Сейчас мы понимаем, что некоторые рынки для нас нежелательны. Мы всегда отдавали приоритет российскому рынку.

Российский костяк нашей команды – номер один по стоимости в . Мы уделяли внимание внутреннему рынку и молодым футболистам. Мы намерены продолжать двигаться в этом же направлении.

На сегодняшний день есть ряд рынков, которые более благосклонно к нам относятся: Южная Америка, Африка, Сербия и Азия.

Долгосрочная стратегия предусматривает планомерное усиление состава. Мы уверены, что это и по сей день возможно. Такая задача перед спортивным штабом стоит», – заявил член совета директоров .