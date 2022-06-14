Германия непобедима при Флике, а Манчини пробует новое, но Италия – лидер. Выберите фаворита, получив 2000 рублей!

В очередном туре Лиги наций столкнутся сборные Германии и Италии.

Немцы пока не проиграли ни одного матча с момента назначения Ханси Флика главным тренером. Но в группе лидирует сборная Италии, экспериментальные составы, выбранные Роберто Манчини, принесли этой команде пять очков в трех турах.

Фаворитом ближайшего матча считаются хозяева. «Фонбет» предлагает поставить на немцев с коэффициентом 1,72. Шансы гостей котируются значительно ниже. Коэффициент на победу сборной Италии – 5,00.

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