У Англии 1 победа над Италией за последние 10 матчей – в 2012-м. Также 5 поражений и 4 ничьих

не может обыграть Италию десять лет.

В последний раз англичане побеждали в товарищеском матче, состоявшемся 15 августа 2012 года. Игра завершилась со счетом 2:1.

С тех пор команды встречались пять раз: дважды победила Италия (в том числе по пенальти в финале Евро-2020), еще трижды была зафиксирована ничья – как и сегодня в игре Лиги наций (0:0).

Победа в 2012-м также является для англичан единственной на отрезке в 10 матчей: тут у Италии 5 побед, еще 4 раза была ничья.

У Англии и Германии нет побед после 3 матчей Лиги наций. Сборная Италии лидирует в группе