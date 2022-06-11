Англия на дне таблицы, Италия – на вершине. Ставьте на матч Лиги наций с фрибетом 2000 рублей от «Фонбет»

Англия играет с Италией в 3-м туре Лиги наций.

Команда Гарета Саутгейта не слишком успешно начала цикл (поражение от Венгрии и ничья с Германией) и сейчас замыкает группу 3 с 1 очком. Итальянцы – в лидерах с 4 баллами после ничьей с немцами и победы над венграми.

При этом в очном матче букмекеры считают британцев большими фаворитами: на успех «трех львов» можно поставить за 1,88, а вот коэффициент на команду с Апеннин составляет 4,30. Ничью можно взять за 3,55 – и, между прочим, три последние встречи между сборными именно так и закончились (в том числе основное время в финале Евро, судьбу которого решила серия пенальти).

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