Бекхэм о юбилее правления королевы Елизаветы II: «70 лет службы и вдохновляющего руководства нашей страной»

отдал дань уважения королеве Великобритании.

В четверг в Англии отмечали первый в истории британской монархии Платиновый юбилей – 70 лет правления Елизаветы II.

«Мы отмечаем Платиновый юбилей нашей королевы. 70 лет службы и вдохновляющего руководства нашей страной.

В ближайшие несколько дней давайте соберемся и отметим ее выдающееся правление большой британской вечеринкой», – написал бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» в инстаграме.

96-летняя королева взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет.

Бекхэм ворвался на «Ф-1» в Майами: разминал Леклера мячом перед гонкой, заглянул в боксы ко всем фаворитам