«Зенит» получил кубок РПЛ на вечное хранение. Он выиграл трофей нового образца трижды подряд

Чемпионский кубок РПЛ, завоеванный в этом сезоне, останется в клубе навсегда.

Положение о призе «Кубок чемпионов России по футболу» содержит следующий пункт: «клуб, команда которого выигрывает чемпионат России по футболу три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает кубок навечно (в собственность), а изготавливает новый трофей. При этом не учитываются те сезоны, за победу в которых соответствующий клуб ранее уже получал навечно специальный приз – кубок чемпионов России по футболу».

«Зенит» получил трофей старого образца на вечное хранение после сезона-2018/19 и с тех пор выиграл РПЛ три раза подряд. В связи с этим он становится первым вечным обладателем обновленного чемпионского кубка.

«Зенит» взял девятое чемпионство и хочет вторую звезду. До «Спартака» в России – два титула