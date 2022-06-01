Италия – Аргентина 01.05.2022 Финалиссима-2022, прогноз на футбольный матч

В среду, 1 июня, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» встретятся сборные команд Италии и Аргентины в рамках розыгрыша Финалиссима-2022. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

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Футбольная сборная Италии

Сборная Италии в предстоящей встрече сыграет благодаря тому, что победила на ЕВРО-2020. Эта победа на главнейшем европейском турнире сборных команд была заслуженной, т.к. на всем протяжении турнира они показывали очень качественный и агрессивный футбол. А сам главный турнир на ЕВРО-20 они начали с уверенно занятой первой строчки в групповом этапе, где они выиграли все свои 3 матча, не пропусти ни одного гола. В плей-офф европейского первенства они начали с победы в 1/8 финала над Австрией (2:1). А в следующей четвертьфинальной стадии удалось обыграть одного из претендентов на тот титул Бельгию (2:1), которая тоже показывала очень качественную игру на протяжении турнира. В полуфинале Италии удалось обыграть своих непримиримых соперников из Испании в серии пенальти (4:2), а в финале снова в напряженном матче удалось победить Англию (3:2).

А вот на предстоящий в этом году Чемпионат Мира итальянцы пробиться не смогли. Они в квалификационном групповом турнире заняли второе место, после того как в решающем последнем туре не смогли обыграть Северную Ирландию, сыграв с ними вничью (0:0). А уже в серии плей-офф квалификации, где они получили шанс отобраться повторно они неожиданно уступили Северной Македонии (0:1), хотя большую часть матча они провели у ворот соперника, но с реализацией в этот день у них было все ужасно.

Свой последний официальный матч итальянцы провели с Турцией. Встреча была товарищеской и в ней удалось обыграть турков (3:2), где проигрывая по ходу встречи удалось с успехом реализовать часть своих моментов.

Футбольная сборная Аргентины

Сборная Аргентины примет участие в предстоящем матче благодаря победе в последнем розыгрыше Кубка Америки. Это было в 2021 году, тогда аргентинцы заняли в своей группе первую строчку, ни разу не проиграв оппонентам. А в плей-офф турнира они обыграли Эквадор (3:0), но победа не далась им так просто: до 84 минуты они вели лишь в 1 мяч, но вот удалось удачно провести концовку и деморализовать соперника. В полуфинале же получилось тяжелейшее противостояние с Колумбией, которое закончилось ничейным счетом в основное время (1:1) и в серии пенальти уже точнее были аргентинцы (3:2). А уже в финале Кубка Америки удалось добиться победы с минимальным счетом над Бразилией (1:0), а решил исход гол Ди Марии с передачи Де Паула на 22 минуте матча.

Аргентина не так давно принимала участие в квалификации к ЧМ-2022 в зоне Южная Америка. Им удалось в этом турнире уверенно занять второе место, уступив первую позицию Бразилии. Они не проиграли ни одной встречи в 17 сыгранных матчах турнира и смогли уверенно оторваться от третьего Уругвая (на 11 баллов).

В последнем сыгранном матче Аргентина разошлась миром в гостевой игре в рамках квалификации к ЧМ-2022 с Эквадором (1:1), где эквадорцы отыгрались только в концовке встречи, на 93 минуте.

Прогноз на матч Италия – Аргентина

Итальянцы и аргентинцы в последних трех очных матчах показали следующий результат:

23.03.18 Аргентина – Италия 2:0;

14.08.13 Италия – Аргентина 1:2;

28.02.21 Италия – Аргентина 1:2

В 3 последних очных противостояниях команд победила Аргентина. Но все же в этом матче южноамериканцы будут играть на европейской арене и не в привычном климате для некоторых футболистов, поэтому думаю что в этом матче им будет непросто, тем более что соперник пусть и провалил отбор на ЧМ-2022, но попытается за это реабилитироваться и думаю что все же Италия возьмет этот трофей. А сама игра думаю что получится зрелищной на голы с обеих сторон, все же исполнители в обеих командах очень квалифицированные

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа Италии – 3.40;

Победа Аргентины – 2.42;

Ничья – 3.10;

1X – 1.62;

ТБ (1,5) – 1.46;

ИТБ1 (0,5) – 1.51

Обе забьют-да – 2.09.

Вероятный исход: 1X, ТБ (1,5), ИТБ1 (0,5), Обе забьют-да.

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