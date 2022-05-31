Глава «Ман Сити» о Гвардиоле: «У нас отличные успехи, это сотрудничество сотворило чудеса. Наслаждаемся каждым моментом»

Глава «Манчестер Сити» рассказал о будущем в клубе.

Срок действующего контракта тренера с истекает летом 2023 года.

«Пеп никогда не работал так долго, как с «Ман Сити», ни с одним клубом – ни с «Барселоной», ни с «Баварией». Так что вопрос действительно обоснован. Он был обоснованным и в прошлом году, и три года назад. И, конечно, в этом году.

Это сотрудничество сотворило чудеса. Наступает седьмой год его работы в «Ман Сити», и следующий сезон станет воодушевляющей главой этого сотрудничества. Мы наслаждаемся каждым его моментом.

Вместе мы добиваемся отличных успехов, и в нужное время разговор с Гвардиолой состоится. Он пойдет в том темпе, в то время и в тех рамках, которые подходят Пепу», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак.

С Гвардиолой клуб выиграл 11 трофеев, по четыре раза победив в и Кубке английской лиги, дважды – в Суперкубке Англии. Один раз «Ман Сити» взял Кубок Англии. В сезоне-2020/21 команда вышла в финал Лиги чемпионов, но проиграла «Челси».