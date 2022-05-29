Килиан Мбаппе: «ПСЖ» начнет новую эру. Мне еще есть чем заняться: я могу брать трофеи, бить рекорды. Хочу быть лучшим»

объяснил, почему продлил контракт с «ПСЖ».

Форвард мог перейти в «Реал» на правах свободного агента, но заключил с французским клубом новый контракт сроком до 2025 года.

«Клуб планирует начать новую эру, и моя история здесь тоже не окончена. Мне еще есть чем заняться: я могу брать трофеи, бить исторические рекорды. Это не что-то незначительное.

На решение повлияло несколько моментов. Я всегда говорил, что хочу быть лучшим, и сейчас я не должен был уходить. Я уже написал свою историю в «ПСЖ», но считаю, что она может быть еще более прекрасной», – сказал форвард.

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