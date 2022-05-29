Ерохин – лучший игрок ЛЧ-2022 по точности передач (98%). Он провел на поле 107 минут

Хавбек стал лучшим в прошедшей чемпионов по точности передач.

В 6 матчах группового этапа россиянин отдал 26 точных пасов из 27, проведя на поле в общей сложности 107 минут. Во всех играх он выходил на замену.

Его показатель (98%) – лучший среди всех игроков турнира.

Второе место занял защитник «Барселоны» – 197 точных передач из 203 (97,5%) в 4 матчах.

Третьим стал вратарь «Баварии» – 31 точный пас из 32 (97%) в одной игре.

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