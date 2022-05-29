🤔«Динамо» – фаворит финала, но шансы «Спартака» сопоставимы. Фрибет 2000 рублей избавит вас от риска👌

Сегодня «Динамо» и «Спартак» сыграют в финале Кубка России.

Фаворитом матча считаются бело-голубые. «Фонбет» предлагает поставить на победу «Динамо» в основное время с коэффициентом 2,50, а на итоговый успех этой команды в любом формате – с 1,83.

Но котировки «Спартака» уступают отнюдь не сильно. Поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2,85, а на итоговый успех – с 2,00.

Как видно, предсказать исход матча сложно… Что делать в такой ситуации? Воспользоваться фрибетом! Получите 2000 рублей от «Фонбет» и выберите обладателя трофея без малейшего риска для себя!