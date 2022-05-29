🏁Дерби «Динамо» – «Спартак» закрывает сезон. Насладитесь игрой с бонусом 1500 рублей🪙

«Динамо» и «Спартак» встретятся в финале Кубка России и закроют футбольный сезон-2021/22.

Шансы бело-голубых котируются чуть выше. «Олимп» предлагает поставить на победу «Динамо» в основное время с коэффициентом 2,55, а на итоговый успех этой команды в любом формате – с 1,85.

«Спартак» близок по уровню к сопернику. Поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2,90, а на итоговый успех – с 2,06.

Очевидного фаворита нет, значит интрига в дерби закручена до предела! А что еще нужно? Бонус 1500 рублей без условий, который дарит «Олимп»!