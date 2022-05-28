Получите до 4000 рублей от Фонбет за прогноз на финал Лиги чемпионов

Ее величество Лига чемпионов – на финишной прямой. 28 мая в 22:00 мск на легендарном парижском стадионе «Стад де Франс» прозвучит стартовый свисток финального матча между «Ливерпулем» и «Реалом». Мы покажем видеотрансляцию этого матча в приложении и на сайте с комментарием нашего амбассадора Василия Уткина.

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Если вы считаете, что победит «Ливерпуль», то регистрируйтесь с промокодом LCH1. Если ваши симпатии в финале на стороне «Реала», – с промокодом LCH2. Если вы уверены, что основное время матча завершится вничью и финал уйдет в овертайм, то проходите регистрацию с промокодом LCHX. Каждый участник акции получит фрибет 2000 рублей, а тем, кто оставит верный прогноз на финал, будет начислен дополнительный бонус в 2000 рублей.

Необходимым условием является прохождение полной идентификации. Основной фрибет за регистрацию можно использовать только в мобильном приложении и только на матч «Ливерпуль» – «Реал». 30 мая дополнительные фрибеты в размере 2000 рублей будут начислены клиентам, зарегистрировавшимся с промокодом, соответствующим верному исходу игры.

Регистрируйтесь в Фонбет, получайте бонусы, делайте ставки и смотрите финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Реал»!

Смотрите финал ЛЧ вместе с Василием Уткиным! Трансляция будет доступна на сайте и в мобильном приложении Фонбет.