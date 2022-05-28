«Ливерпуль» – фаворит игры с «Реалом», но в Лиге чемпионов возможно все. Хотите выиграть джекпот 450 млн рублей?

В субботу на «Стад де Франс» сыграют главный матч европейского сезона – «Ливерпуль» встретится с «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

Предыдущая игра команд завершилась преждевременной заменой Мо Салаха и победой Мадрида с двумя голами Гарета Бэйла. В предстоящем матче «Ливерпуль» считается фаворитом: коэффициент на победу «красных» составляет 2,09, а на королевский клуб – 3,45.

«Лига Ставок» также предлагает интересное пари на гол игрока, вышедшего на замену в основное время. Эту ставку можно сделать с отличным кэфом 3,05 (а, между прочим, два мяча «Сити» в полуфинале положил вышедший с лавки Родриго).

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