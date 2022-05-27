«Ливерпуль» не побеждает «Реал» в ЛЧ 5 матчей, но Салах ждет реванша за финал-2018. Получите бонус на ставку до 7000 рублей от BetBoom

В финальном матче Лиги чемпионов на «Стад де Франс» сыграют «Ливерпуль» и «Реал».

Команды несколько раз встречались в Лиге чемпионов – и расклад не в пользу мерсисайдцев. После двух побед в далеком 2009-м «Ливерпуль» проиграл «Реалу» четыре матча подряд (в том числе финал-2018) и лишь одну встречу свел к ничьей.

Тем не менее, букмекеры полагают, что английской клуб подходит к предстоящей игре фаворитом: коэффициент на успех «красных» составляет 2,07, а на победу команды Карло Анчелотти – 3,55. Кроме того, интересно выглядят вариант «обе забьют» за 1,62 и «тотал больше 2,5» за 1,74.

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