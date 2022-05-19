Ливерпуль – Реал 28.05.2022 финал Лиги чемпионов УЕФА, прогноз на футбольный матч

Дамы и господа, вашему вниманию предлагается главный матч еврокубкового сезона – финальный матч Лиги чемпионов УЕФА! 28 мая на стадионе «Стад де Франс», что находится в парижском пригороде Сен-Дени, сыграют две команды, которые встречались ровно 4 года тому назад. Это «Ливерпуль», которому покорился этот титул в 2019 году, и мадридский «Реал», чьи достижения в еврокубках знают абсолютно все.

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Ливерпуль

Давайте коротко вспомним, какой путь проделал Юрген Клопп к финалу, и постараемся не останавливаться на матчах АПЛ. В принципе, о групповом этапе сказать нечего – 6 побед в 6 матчах, 18 очков из 18 возможных. Такого результата может добиться в ЛЧ не каждая команда. Более того, Клопп в последнем туре не пощадил даже «Милан», своей победой лишив его еврокубковой весны.

В одной восьмой «красные» обыграли «Интер» в гостях 2:0, уступив дома 0:1 и выйдя в плей-офф: гостевая игра далась им нелегко, но они дома все же не позволили «нерадзурри» перевести игру в овертайм. В четвертьфинале их ждала «Бенфика», которая пыталась избавиться от проклятья Белы Гуттманна: в гостях «Ливерпуль» победил 3:1, а дома, ведя с таким же счетом, неожиданно позволил «орлам» сравнять счет в матче, но не в противостоянии. Игра эта по зрелищности не уступала даже параллельному сражению «Реала» против «Челси».

В полуфинале Клопп столкнулся с Унаи Эмери, который со своим «Вильярреалом» торпедировал «Ювентус» и «Баварию». В первой игре «желтая подводная лодка» была бита 3:0, во втором матче к перерыву она уже вела 2:0, но Клопп судьбу решил не испытывать и сумел победить 3:2. В общем, в плане морально-волевых качеств «Ливерпуль» настоящий эксперт – опыт финала 2005 года просто невозможно пропить, как и мастерство.

В канун лигочемпионского финала Клоппу предстоит бороться еще и заочно за титул чемпиона Англии против «Манчестер Сити», который и мог быть в том финале Лиги чемпионов… если бы не «Реал», конечно. Кубок Англии уже взят: несмотря на полученное в финале против «Челси» повреждение, Мохаммед Салах все же сыграет в своем третьем лигочемпионском финале. Уж там ему стычка с Серхио Рамосом точно не грозит.

Реал

Четыре года «Реал» не мог выйти в финал Лиги чемпионов: четыре года он без Криштиану Роналду пытался это сделать, срываясь в самый неподходящий момент. А уход Серхио Рамоса в «ПСЖ», казалось, и вовсе стал роковым ударом, лишившим «королевский клуб» надежды. Но все же нашлись те, кто прошел эти испытания с честью и заслужил награду.

Карло Анчелотти, который в этом сезоне уже вошел в историю, выиграв национальный чемпионат из Топ-5 рейтинга УЕФА (Англия, Германия, Франция, Италия, Испания), готов взять свой четвертый кубок Лиги чемпионов УЕФА (в сезонах 2002/2003 и 2006/2007 он это проделывал с «Миланом», в сезоне 2013/2014 это получилось с тем же «Реалом». И теперь еще один финал. И ему снова предстоит играть против «Ливерпуля», с которым он не смог справиться в том великом стамбульском финале…

Итак, краткое содержание предыдущих серий. На групповом этапе «Реал» занял первое место, выиграв 5 матчей из 6 и опередив «Интер»: единственный раз Анчелотти оплошал, сенсационно проиграв тираспольскому «Шерифу», который отправился в Лигу Европы. В одной восьмой «Реал» попал-таки на ПСЖ и получил шанс сыграть против Рамоса и Месси в одном флаконе: в гостях поздний гол Мбаппе стал для мадридцев роковым, хотя еще раньше Месси запорол пенальти. Зато дома состоялся бенефис Карима Бензема, который оформил хет-трик и вытащил на своих плечах «Реал» в финал.

А дальше последовали четыре эпических матча: два против «Челси» в четвертьфинале и два против «Манчестер Сити» в полуфинале. И снова феерил Карим Бензема в этих встречах. Сначала он обыграл в одиночку в гостях «Челси» 1:3, а дома при счете 0:3 игру в овертайм перевел своим голом Родриго, а уже потом Бензема забил спасительный гол, выбив «Челси». В полуфинале была неудача в гостях 3:4, хотя Бензема оформил дубль, зато дома в добавленное время Родриго сделал дубль, а Бензема вколотил на 5-й (!!!) добавленной минуте победный гол.

Год назад вручение «Золотого мяча» обернулось грандиозным скандалом. Страшно подумать, что будет с France Football, если в этом году Бензема не получит приз: он уже сделал столько для «Реала» в еврокубках.

Прогноз

Итак, кто же победит в дуэли Мохаммеда Салаха и Карима Бензема? Кому выпадет честь вписать в свой список достижений еще один ушастый трофей? Посмотрим на то, как это видит WinLine. Мы поговорим не только о том, кто выиграет этот финал и за сколько минут, но и о том, сколько будет забито мячей.

В списке достижений «Реала» значится 13 выигранных Кубков европейских чемпионов и кубков Лиги чемпионов УЕФА. После финала 2014 года выигранные ими 10 трофеев стали называть «десима» (десятка), потом были «ундесима» и «дуодесима» после финалов 2016 и 2017 годов, а после финала 2018 года испаноговорящие стали называть это «тресима» (тринадцатка). Так будет ли «каторсима»? Букмекеры оценивают это кэфом 2.34. Неплохой кэф… но это только на первый взгляд.

На счету «Ливерпуля» шесть таких трофеев с учетом Кубков европейских чемпионов. В 2018 году драма имени Салаха и Кариуса лишила их шестого титула, зато через год они взяли свое с «Тоттенхэмом», выиграв шестой кубок. И шансы на седьмой у них, по мнению букмекеров, выше, чем у «Реала» – кэф 1.61 на триумф Клоппа в дуэли против Анчелотти.

Если говорить об основном времени, то букмекеры предлагают коэффициент 2.11 на победу «Ливерпуля», коэффициент 3.35 на победу «Реала» и коэффициент 3.6 на ничью и выявление победителя в овертайме или пенальти. Есть также вариант «двойной шанс»: кэф 1.33 на то, что «Реал» не сможет добиться победы в основное время (или победа «Ливерпуля», или последующий овертайм), кэф 1.74 на то, что это не светит сделать «Ливерпулю» (или 14-й кубок «Реала», или овертайм). И кэф 1.29 на то, что кто-то сможет добиться победы за 90 минут.

Букмекеры предполагают, что овертайма, скорее всего, не будет: на то, что команды сыграют 120 минут, дается кэф 3.3 против кэфа 1.29 на то, что этого не случится. Ну а если овертайм и будет, то, скорее всего, обойдется без голов: кэф 4.7 на гол в овертайме и кэф 1.15 на безголевой овертайм. Наконец, дается кэф 1.1 на серию пенальти в овертайме против кэфа 6.0 на то, что удастся без этой лотереи определить победителя.

Ну а если вам просто нужна победа какой-то команды на определенном этапе без заморочек, то вот кэфы. Победа «Ливерпуля» за 90 минут оценивается кэфом 1.92, за 120 минут – кэфом 9.4, а в серии пенальти – кэфом 13.0. Для мадридцев победа за 90 минут оценивается кэфом 2.9, в овертайме – 14.0, по пенальти – 13.0. Очевидно, что фаворитом здесь будет и Юрген Клопп, но не стоит отдавать ему титул досрочно. Мы уже помним, как в этом розыгрыше «Вильярреалу» заранее пророчили вылет от «Баварии», и в итоге на дно пошла «Бавария».

Плавно перейдем к тоталу в основное время. Победа «Ливерпуля» в основное время с тоталом больше 1.5 оценивается кэфом 2.34, с тоталом больше 2.5 – кэфом 2.9, с тоталом больше 3.5 – кэфом 5.0. На тотал меньше 3.5 и победу Клоппа можно поставить с кэфом 2.95, на тотал меньше 2.5 с тем же успехом – кэф 5.2. Если речь пойдет о ничье в основное время, то тотал больше 1.5 оценивается кэфом 4.1, тоталы меньше 2.5 или 3.5 (ничья 0:0 или 1:1) – кэфом 4.6, тотал меньше 1.5 (ничья 0:0) – кэфом 14.0. На победу «Реала» в основное время с тоталом больше 1.5 можно поставить с кэфом 3.8, а на тотал больше 2.5 дается кэф 4.7. В общем, затруднительно будет Бензема переиграть ливерпульскую оборону.

Если вообще вести речь о тотале без исхода как такового, то можно поставить на тотал больше 2.5 с кэфом 1.71, тотал больше 3.0 с кэфом 2.16 или тотал больше 3.5 с кэфом 2.69. Любители хоккейного счета могут рискнуть и зарядить на тотал больше 4 с кэфом 4.1 или больше 4.5 с кэфом 4.8. Если кто хочет поставить на тотал меньше, то можно зарядить на тотал меньше 2.5 с кэфом 2.1. Тотал меньше 1.5 с кэфом 4.0 – очень рискованный по своей сути и, возможно, даже бесполезный. Хотя ставки самих команд в финале и так будут максимально возможными, они не могут опуститься до сверхосторожной игры, чтобы не пробить маленький тотал. Ставка на то, что обе команды забьют в основное время матча, может сыграть – кэф 1.62 на то, что это случится, и кэф 2.26 на то, что этому не бывать (то есть или будет сухая победа в основное время, или нулевая ничья).

И немножко о форах. На «Ливерпуль» можно зарядить с форой (-1.5) с кэфом 3.6, с форой (-1.0) – с кэфом 2.95, а с форой (0) – с кэфом 1.55. Аналогично на «Реал» можно поставить с форой (+1.5) с кэфом 1.26, с форой (+1.0) – с кэфом 1.37, а с форой (0) – с кэфом 2.41.

Рекомендуемая ставка:

Тотал больше 3.5 (кэф 2.69)

Букмекеры говорят, что победитель финала очевиден? Мы предпочтем не давать прогноз на победителя финала, ведь мы прекрасно знаем, что финалы непредсказуемы. Но на то они и финалы, чтобы держать интригу до конца, ведь обе команды достойны победы благодаря феерической игре (что уж говорить про их послужные списки).

Мы просто пожелаем удачи обеим командам – и подопечным Юргена Клоппа, и игрокам Карло Анчелотти – и будем с нетерпением ждать такого же зрелища, какое было в четвертьфиналах и полуфиналах. Эмоций на финал у всех должно хватить, поэтому советуем поставить на крупный тотал: народ требует хлеба и зрелищ!

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Где смотреть Ливерпуль – Реал