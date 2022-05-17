ЦСКА– Ростов 21.05.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 21 мая, в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена» встретятся ЦСКА и «Ростов» в рамках 30 тура Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 17:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб ЦСКА

«Армейцы» в нынешнем сезоне выступают не лучшим для себя образом и не имеют шансов на попадание в призовую тройку, хотя не так давно претендовали на борьбу за золото, но на финишной прямой чемпионата они забуксовали и остались даже позади медалей. Сейчас они занимают 5-ую позицию в таблице РПЛ и имеют в своем активе 47 баллов за 29 сыгранных матчей. От 4-го «Краснодара» они в 2-ух очках отставания и снизу в таблице на 2 балла меньше у «Локомотива» и последний тур решит какое займет место команда (4,5 или 6).

Команда Березуцкого в результативности не блещет в этом сезоне и в их активе 38 забитых мячей в ворота соперников, что лишь 8-ой показатель в РПЛ. А вот по пропущенным мячам они имею 2-ой показатель в чемпионате и пропустили всего 29 голов.

Московская команда в последних 4-х турах одержала лишь 1 победу. Это было в матче с «Динамо», где удалось выиграть с минимальной разницей в счете (1:0), а победный мяч на свой счет записал Эджуке, решив свой 1 момент из немногих.

Следом было у ЦСКА 3 поражения. Сначала они уступили (0:2) в гостях «Ахмату», где ничего не получалось как в атаке так и обороне и ни разу не пробили в створ ворот соперника.

Потом в рамках 28 тура случилось домашнее поражение от «Сочи» (0:1), где тоже мало что удавалось создать опасного у ворот сочинцев и всего 1 удар в их створ ворот против 5 у южной команды. А команда из Сочи смогла реализовать один из своих первых моментов в начале встречи, на 10 минуте.

А в последнем сыгранном 28 туре ЦСКА в гостях уступили «Краснодару» (0:1) и пропустили их вперед в таблице. Здесь уже москвичи создали приличное количество голевых моментов, но с реализацией их был полный провал, а вот краснодарцы смогли свой один из моментов реализовать, в концовке встречи на 75 минуте отличился Кривцов.

Футбольный клуб «Ростов»

Подопечные Карпина в текущем сезоне Чемпионата России не добились высоких результатов, но вот после плохого начала чемпионата удалось реабилитироваться перед болельщиками и залезть в середину таблицы. Сейчас они занимают 9-ую строчку в таблице и набрали 38 очков в 29 матчах, имея равное количество баллов со «Спартаком» они выше их по дополнительным показателям. В верхней части таблицы же в 3-х баллах отрыва идут «Крылья Советов» и «Ахмат».

Ростовская команда в голевой результативности в этом сезоне прекрасна, на их счету 47 голов за 29 игр – это четвертый показатель в РПЛ. Но вот в обороне не все так гладко и 47 пропущенных мячей, это один из худший показатель в РПЛ (14-ый)

«Ростов» в последних 5 турах выглядит очень неплохо. В их активе 3 победы, 1 ничья и в одной встрече они уступили.

Проиграли они в гостях «Краснодару» (1:2), а разошлись миром в гостях с «Уфой» (0:0).

А вот победили ростовчане сначала в гостях тульский «Арсенал» (2:1), где вырвали победу в концовке встречи, а автором победного гола стал Полоз.

Потом был обыгран дома «Спартак» (3:2), где были игровые качели по результату, но по итогу под самый свисток об окончании матча ростовчанам удалось вырвать победу после гола с пенальти на 95 минуте Соу.

И в последнем туре взяли вверх (2:1) над ФК «Химки», где резво начали матч и к 17-ой минуте встречи вели в счете уже (2:0), а пропустили только в самой концовке игры, на 95 минуте.

Прогноз на матч ЦСКА– «Ростов»

ЦСКА и «Ростов» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

14.08.21 «Ростов» – ЦСКА 1:3;

17.12.20 «Ростов» – ЦСКА 1:3;

08.11.20 ЦСКА – «Ростов» 2:0;

09.03.20 «Ростов» – ЦСКА 3:2;

06.10.19 ЦСКА – «Ростов» 1:3.

В 3 последних очных противостояниях команд победила московская команда. Но по результатам последних сыгранных матчей ростовчане выглядят куда солиднее москвичей. Поэтому предпочтение в матче отдам все же гостям, которые более стабильно играют под конец чемпионата и думаю что они в этой встрече очки наберут.

Встретятся две команды, которые в этом сезоне не смогли побороться за призовую тройку и сейчас решают лишь локальные задачи в последнем туре. Обе команды не имеют сильной турнирной мотивации, но в случае набора очков они могут оказаться выше в таблице.

В 2-ух последних играх обе команды отличались, думаю и в этом поединке они продолжат эту серию и выдадут в финальном матче этого сезона в РПЛ результативную игру, порадовав болельщиков.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа ЦСКА – 1.64;

Победа «Ростов» – 4.80;

Ничья – 4.10;

X2 – 2.21;

Ф2 (1,5) – 1.44;

ТБ (2,5) – 1.71;

Обе забьют-Да – 1.76.

Вероятный исход: X2, Ф2 (1,5), ТБ (2,5), Обе забьют-Да.

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Где смотреть ЦСКА – Ростов