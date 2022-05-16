Химки — Спартак прогноз на матч 21 мая РПЛ, прогноз на футбольный матч

21 мая пройдет заключительный тур чемпионата России по футболу. Все игры стартуют в одно время. Начало матчей в 17:00 по московскому времени. В Химках на стадионе «Арена Химки» сыграют «Химки» — «Спартак». Хозяева пока не решили задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе. В случае поражения команда может оказаться в зоне стыковых матчей. Опуститься на 15-е место черно-красные не сумеют.

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Гости не проигрывают уже в трех турах РПЛ и к заключительной игре чемпионата подходят в статусе фаворита матча. Букмекерская контора «Фонбет» предлагает следующие котировки на основной исход и результативность игры 30-го тура РПЛ:

3,15 на победу «Химок»;

3,55 на ничью;

2,20 на победу «Спартака»;

1,90 на ТМ2,5;

1,90 на ТБ2,5.

В матче первого круга было забито 4 гола. «Спартак» на домашней арене победил 3:1. Победа стала пятой подряд в рамках чемпионата России по футболу.

«Химки»

Подмосковный клуб начал весеннюю часть сезона на последнем месте в турнирной таблице. В двух стартовых турах черно-красные проиграли «Динамо» и «Локомотиву». Затем подопечные Сергея Юрана выдали серию из 7 игр без поражений: 4 победы и 3 ничьи. Закончилась серия на игре с «Зенитом». Гостевое поражение 0:1. Далее последовало поражение 1:2 от «Ростова» в гостях. Успешный отрезок помог уйти с последнего места в турнирной таблице, но шансы на вылет остаются. «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице с показателем в 29 очков. Столько же у «Рубина», который на 14 месте. Отрыв от зоны вылета 2 балла. Отставание от спасительного 12-го места всего один балл. «Химки» может устроить и поражение в игре со «Спартаком», так как прямые конкуренты «Уфа» и «Рубин» играют очный матч, что обезопасило черно-красных от прямого вылета, но не от зоны стыковых игр. Чтобы подняться на 12 место необходимо брать три очка и ждать осечки «Урала» или «Нижнего Новгорода».

Подмосковный клуб выиграл 4 матча из последних 10, при 3 ничьих и 3 поражениях. «Химки» не побеждают в 3 официальных играх подряд и 4 из 5. Разница голов 16:12. Из трендов стоит выделить обмен голами (6 раз), ИТБ0,5 (7). На домашней арене у «Химок» 5 ничьих в 10 встреча, при 3 победах и 2 поражениях. Подмосковный клуб не проигрывает дома в 4 встречах. В 3 крайних играх отличились обе команды. В среднем за матч «Химки» забивают 1,5 гола. Пропускают 1,2 гола.

Игру со «Спартаком» пропустит Эльмир Набиуллин. Защитник дисквалифицирован из-за красной карточки. Из-за травм не сыграет Егор Данилкин и Бесард Сабович. Лучший бомбардир команды Денис Глушаков (9 голов) готов сыграть против своей бывшей команды. В матче первого круга Глушаков забил за «Химки».

«Спартак»

На финише сезона «Спартак» снял все вопросы по борьбе за сохранение прописки в РПЛ. Зона стыковых матчей была очень близкой, но перед заключительной игрой сезона красно-белые занимают 10-е место с 38 очками. Отрыв от опасной зоны 9 баллов. У «Спартака» есть все шансы финишировать в первой восьмерке. На 8-й строчке находятся «Крылья Советов» с 41 очком. При равенстве очков выше будет «Спартак» за счет побед в очных встречах. Всего в сезоне у «Спартака» 10 побед, 8 ничьих и 11 поражений. Разница голов 36:39. На чужой арене «Спартак» на 10-й строчке с показателем в 15 очков и разницей голов 14:22. «Спартак» выиграл 4 раза, 3 раза сыграл вничью и проиграл 7 встреч.

Красно-белые проиграли 2 из 10 крайних официальных матчей. Оба поражения гостевые. В остальных встречах 5 побед и 3 ничьи. Разница голов на этом отрезке 17:9. Из трендов стоит выделить обмен голами. Ставка прошла в 6 из 10 игр и 4 из 5 последних. Голевая серия «Спартака» 8 игр, всего красно-белые забили в 9 из 10 матчей. С тремя и более голами завершились 5 из 10 игр, включая 4 из 5 крайних. На чужом поле у красно-белых 4 поражения, 4 победы и 2 ничьи. Результативность скромнее — 1,2 гола за матч. Столько же команда пропускает. В половине игр отличились обе команды. «Спартак» пропустил в 7 из 10 игр.

Из-за дисквалификации последний матч чемпионата пропустит Виктор Мозес. На его счету 25 матчей в сезоне: 2 гола и 1 голевая передача. Из-за травм не сыграют Никита Чернов и Павел Маслов. Лучший бомбардир клуба Александр Соболев. На его счету 9 голов, включая 5 мячей в 5 крайних играх РПЛ.

Прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Спартак» 21 мая 2022

Противостояние команд насчитывает 10 игр, 9 из них в рамках чемпионата России. В турнире у «Химок» 1 победа, 2 ничьи и 6 поражений. «Спартак» впереди по голам 18:11. В прошлом сезоне «Спартак» выиграл оба матча и был сильнее в домашней игре текущего сезона. Все матчи с тремя и более голами, а также с точными ударами в исполнении обеих команд.

Для «Спартака» игра не имеет турнирного значения, так как впереди финал Кубка России и возможность завершить юбилейный сезон с трофеем. «Химки» обезопасили себя от прямого вылета в ФНЛ. Победа в игре со «Спартаком» сохраняет шансы на прямое сохранение прописки в РПЛ. Интересный вариант для ставки: Победа «Химок» или ничья с коэффициентом 1,97 по линии БК «Мелбет». «Спартак» не победил в 7 из 9 гостевых матчей. Основная ставка: ИТБ0,5 «Химок» с коэффициентом 1,44. «Химки» забивают в 18 из 23 домашних матчей, «Спартак» пропускает в 8 из 9 гостевых встреч. Коэффициент на обмен голами — 1,72. Ставка прошла в пяти крайних играх «Спартака» в РПЛ.

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