«Зенит» ни разу не пробил в створ ворот «Спартака» в 1-м тайме. У красно-белых 2 точных удара

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«Зениту» ни разу не удалось пробить в створ ворот «Спартака» в первом тайме.

За первую половину игры 29-го тура РПЛ команда Сергея Семака нанесла пять ударов, но ни один из них не был точным. «Спартак» пробил 4 раза и дважды попал в створ.

При этом «Зенит» превосходит соперника по проценту владения мячом – 70 на 30.

Видеотрансляция матча «Спартак» – «Зенит» – 0:0. Соболев, Рассказов, Одоевский и Алип играют, текстовый онлайн есть

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