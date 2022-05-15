«Ливерпуль» взял Кубок Англии, тульский «Арсенал» вылетел из РПЛ, Левандовски хочет уйти из «Баварии», РФС не перейдет в Азию, дочь Гашека на Евровидении и другие новости утра

1. «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии! «Красные» победили «Челси» (0:0, 6:5 по пенальти) в финальном матче и взяли этот трофей впервые с 2006 года.

Это 6-й трофей для Юргена Клоппа во главе команды, а еще он стал первым тренером «Ливерпуля», выигравшим чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Кубок лиги.

2. В РПЛ определился первый вылетевший клуб – им стал тульский «Арсенал», проигравший «Уфе» (1:2). Команда шесть сезонов подряд выступала в Премьер-лиге.

«Локомотив» вырвал ничью у «Динамо» (3:3), отыгравшись с 1:3. Теперь исход борьбы за серебряные медали решится в очном матче «Динамо» и «Сочи» – у команд по 53 очка, но москвичей устроит ничья.

Также в этом туре «Ростов» обыграл «Химки» (2:1), «Ахмат» победил «Крылья Советов» (1:0). Все результаты дня доступны здесь.

3. Кубок Стэнли. «Тампа» прошла «Торонто», выиграв 7-й матч со счетом 2:1 (4-3) в серии. Обе шайбы забросил Ник Пол, пришедший в команду на дедлайне. «Лайтнинг» выиграли 9-ю серию плей-офф подряд, а «Лифс» – ни одной, начиная с 2004 года.

«Каролина» одолела «Бостон» (3:2, 4-3) и тоже вышла во 2-й раунд, в этой серии побеждали только хозяева.

4. Завершился сезон в чемпионате Германии. «Лейпциг» вышел в ЛЧ, при Тедеско поднявшись с 11-го на 4-е место, «Бавария», «Дортмунд» и «Байер» тоже квалифицировались. «Арминия» вылетела во вторую Бундеслигу, «Герта» сыграет в стыках. Холанд забил 86-й гол за «Боруссию» в 89-м матче, который стал для него последним перед уходом в «Манчестер Сити». Эрлинг трогательно попрощался с командой: «Носить эту футболку было честью».

Все результаты последнего тура Бундеслиги – здесь.

5. Похоже, близится также прощание Левандовского с «Баварией». Сначала Салихамиджич подтвердил желание Роберта уйти из клуба, а затем и сам 7-кратный лучший бомбардир Бундеслиги высказался: «Это была моя последняя игра за «Баварию», вероятно».

6. Во второй день чемпионата мира по хоккею Дания обыграла Казахстан (9:1), Чехия выиграла у Великобритании (5:1), Швеция одолела Австрию (3:1). Все результаты дня – тут.

7. Президент РФС Александр Дюков объявил, что Россия не перейдет в Азиатскую футбольную конфедерацию: «Мы остаемся членами УЕФА».

8. Друзья Промеса предлагали родственнику игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление после удара ножом. Телефон Квинси прослушивали из-за подозрений в контрабанде наркотиков в Австралию.

9. В чемпионате Франции «ПСЖ» разгромил «Монпелье» (4:0) благодаря дублю Месси и голу и двум ассистам Мбаппе. Теперь у Лео 6 голов и 13 ассистов за 25 игр в Лиге 1. Киллиан же поучаствовал в 71 голе «ПСЖ» и сборной Франции за сезон и побил рекорд Анри среди французов. Другие результаты тура – здесь.

10. Джокович одержал 1000-ю победу в карьере, обыграв Каспера Рууда в полуфинале «Мастерса» в Риме. Он стал пятым игроком в истории, добравшимся до этой отметки. Ранее это сделали Коннорс, Федерер, Лендл и Надаль.

11. «Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» видео с отсылками к «Газпрому», ВАР, «Сочи» и «Оренбургу» под песню «Проклятый старый дом».

12. Пишут, что гендиректор ЦСКА Роман Бабаев может уйти из клуба по окончании сезона. Дуданец из «Текстильщика» – кандидат на замену.

13. Игроки «МЮ» недовольны уровнем тренеров при Рангнике. Поражение 0:4 от «Брайтона» их не удивило – игру соперника почти не разбирали.

14. Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи выбыл до конца сезона из-за проблем со спиной.

15. Умар Кремлев переизбран на пост главы Международной ассоциации бокса.

16. Егор Шастин в нетрезвом состоянии оскорблял игроков академии «Авангарда». Клуб отстранил тренера от работы.

17. MotoGP закрепит номер 46 за семикратным чемпионом Валентино Росси.

18. Дочь Гашека на Евровидении-2022 заняла 22-е место, футбольный вратарь из Бельгии – 19-е. Выиграла Украина с отрывом в 165 очков.

Цитаты дня.

Кубинская волейболистка Монталво о скандале с Воронковым: «Его слова не задевают меня. Если я отвечу злом на зло, это не сделает меня хорошим человеком»

Александр Тихонов: «Губерниева ненавидит все население России. Мои результаты вписаны в историю, а он – гребец третьего разряда»

Аршавин о Кубке УЕФА «Зенита» в 2008-м: «После финала я сказал: «Следующий титул ждите лет через 20». Разница между чемпионатами только растет»

Широков о Моргенштерне: «Таких людей вообще не должно быть» (Моргенштерн признан иностранным агентом в России)

Пике об отношениях с игроками «Реала» при Моуринью: «Жозе проникает в сознание и говорит: «Они ненавидят тебя». Касильяс не разговаривал со мной в сборной»