Романцев о столетии «Спартака»: «100 лет, 95 лет – какая разница? Старый клуб»

высказался о столетии «Спартака».

– Много было споров о столетии «Спартака». Какую позицию занимаете вы?

– А какая разница? 100 лет, 95 лет. Старый клуб. Я спокоен совершенно.

– Почему мы не стали лучше, когда играли против сильнейших команд в Европе?

– Значит, делали что-то неправильно. Если бы у нас было все лучшее, мы бы выигрывали. Моя команда существовала только потому, что мы сами зарабатывали. Мы не могли даже оставить игроков, которые вышли на высокий уровень.

Мы вынуждены были их продавать, чтобы сохранить команду. Если бы в то время нам удалось сохранить команду, то мы могли бы выиграть Европу. Футболисты уезжали в топ-5 чемпионатов: Англия, Испания, Франция, Италия и Германия. Если бы мы их сохранили – выиграли бы, - сказал бывший тренер «Спартака».

«Спартак» считает датой основания 18 апреля 1922 года. По другой версии это случилось 19 апреля 1935-го.

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