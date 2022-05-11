Локомотив — Динамо Москва прогноз на матч 14 мая РПЛ, прогноз на футбольный матч

14 мая в Москве пройдет дерби «Локомотив» — «Динамо». Команды сыграют на поле стадиона «РЖД Арена» в рамках 29-го тура чемпионата России по футболу. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

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«Локомотив» не проиграл «Динамо» в 6 из 7 домашних матчей, но в предстоящей игре букмекеры на стороне «Динамо». Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на основной исход и результативность матча 29-го тура РПЛ:

3,90 на победу «Локомотива»;

3,75 на ничью;

1,94 на победу «Динамо»;

1,93 на ТМ2,5;

1,84 на ТБ2,5.

В матче первого круга команды не выявили победителя. Счет встречи 1:1. За «Локомотив» забил Федор Смолов, который теперь выступает за «Динамо».

«Локомотив»

«Локомотив» обыграл «Рубин» в последнем туре 1:0. Победу красно-зеленым принес гол Антона Миранчука с пенальти. Победа прервала неудачную серию из двух гостевых поражений от «Зенита» и «Краснодара». Игра с «Краснодаром» стала первой из последних 11 без забитых мячей в исполнении игроков «Локомотива». В турнирной таблице «железнодорожники» на шестом месте с 44 очками. Отставание от идущего четвертым ЦСКА на три балла. Разница голов в чемпионате 39:36. По игре дома «Локомотив» на втором месте в чемпионате с 9 победами, 1 ничьей и 4 поражениями. Разница голов 22:14.

У «Локомотива» 5 побед в 10-ти крайних официальных матчах, при 1 ничьей и 4 поражениях. Разница голов 15:17. 7 из 10 встреч завершились с 3 и более голами. В 7 встречах отличились обе команды. Последние две встречи на ТМ2,5 и с голами только одной команды. На домашней арене у красно-зеленых 5 побед и 5 поражений. «Локомотив» выиграл три крайние домашние игры. В среднем за матч красно-зеленые забивают 1,1 гола. В 6 из 10 игр отличилась только одна команда. 6 из 10 встреч с тремя и более голами.

У «Локомотива» нет дисквалифицированных на матч чемпионата России. Под вопросом появление на поле Дмитрия Баринова. У полузащитника травма ноги.

«Динамо»

«Динамо» проиграло три крайние матча в РПЛ. Это не помешало успешно сыграть в Кубке России и выйти в финал турнира. «Динамо» обыграло «Аланию» 3:0. В турнирной таблице РПЛ у бело-голубых 52 очка и второе место. Столько же баллов у идущего третьим «Сочи». Команды играют очный матч в заключительном туре. Разница голов в чемпионате 49:33. По игре на чужом поле «Динамо» на первом месте в РПЛ. В 14 играх 9 побед, 1 ничья и 4 поражения. Разница голов 25:19.

У «Динамо» 3 поражения в 10-ти крайних официальных матчах, при 6 победах и 1 ничьей. Разница голов 17:12. 6 из 10 матчей завершились в тремя и более голами. Обе команды отличились в 5 встречах. «Динамо» не забило всего в 1 из 10 встреч. На чужом поле 7 побед и 3 ничьи. В среднем за матч команда забивает 1,9 гола. 6 из 10 встреч завершились в тремя и более голами. В половине игр отличились обе команды.

Матч с «Локомотивом» пропустит Вячеслав Грулев и Никола Моро. Оба дисквалифицированы. Травмированных в составе «Динамо» нет.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

«Локомотив» лучше играет с «Динамо» в РПЛ в последних встречах. У красно-зеленых 4 победы, 4 ничьи и 2 победы у «Динамо». Разница голов 16:12. В 6 играх команды обменялись голами, на ТБ2,5 прошли 6 из 10 матчей. На домашней арене «Локомотив» выиграл 4 из 10 очных встреч, при 3 победах «Динамо» и 3 ничьих.

Обе команды не потеряли турнирной мотивации. «Динамо» может за долгое время финишировать в топ-3 РПЛ. На финише чемпионата команду ждет настоящая проверка. Сперва игра с «Локомотивом», а далее важный матч с «Сочи». «Локомотив» активно задействует молодых игроков, поэтому в отсутствие мотивации команду сложно упрекнуть.

Ставка на матч: «обе забьют — да» с коэффициентом 1,73 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок». Команды пропустили более 30 голов. Больше «Локомотива» в топ-8 пропустил только «Ахмат». Ставка на обмен голами прошла в 7 из 10 последних матчей «Локомотива» в РПЛ.

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Где смотреть Локомотив – Динамо