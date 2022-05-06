Урал — Спартак прогноз на матч 7 мая РПЛ, прогноз на футбольный матч

До завершения чемпионата России по футболу командам осталось провести по три матча. Все ясно с чемпионом, все ясно с попаданием в зону еврокубков, где теперь второе место не будет отличаться от четвертого, кроме морального удовлетворения, но к счастью, несколько интриг еще сохраняются. Одна из них имеет непосредственное отношение к нашему поединку. В Екатеринбурге местный «Урал» принимает московский «Спартак». Если для спартаковцев никаких серьезных задач в чемпионате уже не существует, все внимание только Кубку России, то уральцы крайне заинтересованы в наборе очков, находясь в зоне переходных матчей. Пусть вопросы по расширению числа команд в Премьер-лиге остаются, но надеяться на это нельзя, нужно выигрывать. Смогут ли это сделать хозяева, увидим на стадионе «Екатеринбург Арена», начало матча в 14:00 по московскому времени.

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«Урал» (Екатеринбург)

Складывается такое впечатление, что уральцы только в конце апреля осознали, что чемпионат подходит к концу, а они находятся в зоне вылета. Два последних матча показали, что «Урал» очень стремится попасть на подножку уходящего поезда и сначала в принципиальном матче обыграл на своем поле прямого конкурента «Уфу» 2 : 1, а затем выдал отличный матч в гостях с «Динамо» 3 : 2, которое к тому времени не потеряло шансы на чемпионство, пусть и теоретические. Как тут в отношении «шмелей» не вспомнить пословицу про жареного петуха.

Теперь впереди у подопечных Игоря Шалимова три матча. Помимо «Спартака» два еще с одними прямыми конкурентами: казанским «Рубином» дома и тульским «Арсеналом» в гостях. Все в руках у футболистов, каких-то шесть очков и можно будет вздохнуть спокойно. Вообще, для «Урала» в сложившейся ситуации нет ничего необычного. С завидным постоянством все последние годы команда в самом конце чемпионата начинает играть на нервах своих болельщиков, но самое главное при этом спасается от вылета или стыков. Президент клуба Григорий Иванов каждый сезон проявляет чудеса эквилибристики с составом и создает вполне достойную команду, но уготована ей только борьба за выживание.

Первую победу в этом сезоне «Урал» смог одержать только в девятом туре, переиграв на домашней арене тульский «Арсенал». К этому времени команда уже прочно осела на дне турнирной таблицы. Незамедлительно произошла тренерская перестановка, в августе клуб возглавил Игорь Шалимов. Нельзя сказать, что результаты команды резко пошли в гору, но по крайней мере можно было вести речь о какой-то стабильности и постепенном наборе очков. Так что его заслуга в том, что у «шмелей» есть хорошие шансы сохранить прописку в Премьер-лиге на будущий год.

«Спартак» (Москва)

Все победные реляции спартаковских руководителей о завоевании чемпионского титула в юбилейный год остались в прошлом. Юбилей прошел тихо, мирно и без пафоса. Отмечать пока нечего. «Спартак» остается середняком Премьер-лиги, и никакие усилия руководства пока не могут изменить этот статус некогда ведущей команды страны. Уже оскомину набило обсуждение постоянных смен тренеров, внутренних распрей в команде, неоднозначных выступлений руководителей в прессе, жалоб на судейство и т.п. Все это явно не способствует здоровому климату как внутри команды, так и вокруг нее. Порой складывается впечатление, что игроки играют с огромными гирями ответственности на ногах.

В чемпионате уже нет никакой разницы, седьмое место команда займет или условное 12-е. Зато остается Кубок страны, и здесь у «Спартака» есть все шансы его завоевать. Пусть не чемпионство, но это тоже будет титул и большой подарок своим болельщикам. Да и одержать победу, например, в дерби с динамовцами тоже будет очень престижно. Для начала, правда, нужно обыграть красноярский «Енисей», тем более интересное нас ждет окончание неоднозначного сезона, в ходе которого мы узнали, что теперь изолированы о футбольного мира.

Как говорила Скарлетт О’Хара, обо всем этом можно подумать завтра, а в предстоящем матче спартаковцам нужно искать мотивацию. Во-первых, наверняка команде хочется занять более достойное место в турнирной таблице, во-вторых, не ударить в грязь лицом в очередной раз перед своими болельщиками, в-третьих, Паоло Ваноли пока оставляет своей работой неоднозначное к нему отношение. Просто доиграть сезон в полноги не получится. «Урал» мотивирован, и это хорошая возможность для игроков «Спартака» проявить характер и показать зрелищную игру.

Прогноз на матч «Урал» — «Спартак»

Первый матч команды провели в 1965 году в Кубке СССР, затем были встречи в Первой лиге, куда на год опускался «Спартак». Основное количество встреч уже прошли в рамках Премьер-лиги. Всего их было 36. У «Спартака» преимущество почти трехкратное — 22 победы, «Урал» победил восемь раз, и шесть раз команды сыграли вничью. В первом круге свой очный поединок команды провели в августе, «Спартак» выиграл на своем поле 1 : 0. Особых проблем в последнее время москвичи в матчах с «Уралом» не испытывают.

24.11.2019, «Урал» — «Спартак» — 0 : 0;

07.11.2020, «Урал» — «Спартак» — 2 : 2;

18.03.2021, «Спартак» — «Урал» — 5 : 1;

14.08.2021, «Спартак» — «Урал» — 1 : 0;

08.02.2022, «Спартак» — «Урал» — 3 : 1.

Если посмотреть на коэффициенты букмекерских контор, можно сделать вывод о преимуществе «Спартака», но оно не такое большое. «Лига Ставок» предлагает коэффициент на победу хозяев — 3,55, победа гостей оценивается коэффициентом 2,15, коэффициент на ничейный результат — 3,45. Вряд ли ничья устроит хозяев. Стадион наверняка будет заполнен болельщиками, и выйти на поле футболисты «Урала» должны предельно мотивированными. Ставим на их победу со счетом 2 : 1.

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Где смотреть Урал – Спартак