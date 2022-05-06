Крылья Советов – Динамо 06.05.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В пятницу, 6 мая, в Самаре, на стадионе «Самара Арена» встретятся «Крылья Советов» и «Динамо» в рамках 28 тура Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 18:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Крылья Советов»

«Волжане» в этом сезоне показывают хороший динамичный футбол и не случайно они идут на довольно высокой 7-ой позиции. В их активе сейчас 38 баллов, набранных за 27 сыгранных матчей и всего 3 очка отставания от шестого «Локомотива». А вот от первой четверки далековато – 9 очков при 3 оставшихся турах. Но при этом, вплотную к самарцам в таблице подобрались сразу 3 клуба: «Ахмат», «Ростов» и «Спартак», они все в радиусе 4-х баллов.

Самарская команда в результативности в этом сезоне не блещет, но забивает при этом в среднем около 1-го гола за матч (34 гола за 27 матчей). Столько же практически и пропускает (32 мяча).

«Крылышки» в последних 3-х турах набрали всего 3 очка. В первой из этих игр они обыграли в родных стенах «Краснодар» (2:0). Самарцы выглядели более остро и больше создавали голевых моментов, благодаря чему 2 из них завершились взятием ворот. Сначала открыл счет в матче Сравели на 23 минуте, а окончательный счет в матче установил Глушенков уже на 53 минуте.

После победы следом последовало крупное поражение (1:4) от ФК «Химки», где выигрывая по ходу матча до 46 минуты, самарцам не удалось сдержать натиск соперника, который поймал кураж и не оставил никаких шансов в поединке.

А в последнем сыгранном туре РПЛ «крылышки» уступили на выезде «Спартаку» (1:2). И в этой встрече самарцы первыми вышли вперед на 30 минуте матча и провели хороший первый тайм. А вот на второй вышли расслабленно и «Спартак» во втором тайме полностью превзошел самарцев, за счет чего сначала отыгрался, а в концовке и вырвал победу.

Футбольный клуб «Динамо»

«Динамовцы» в текущем сезоне РПЛ выступают неплохо, но немного под конец чемпионата сдали позиции и не смогли навязать борьбу «Зениту» до самого его завершения и за 3 тура до конца уже лишились шансов на 1-ую позицию. В активе москвичей 52 очка за 27 сыгранных поединков и 3 балла преимущества над третьим «Сочи» и в 5 очках ЦСКА, поэтому вся борьба за тройку еще впереди в 3-х турах.

Команда Шварца в результативности в этом сезоне неплоха. Они забили 47 мячей в 27 турах – это 3-ий показатель в РПЛ. Пропустили же москвичи 28 голов, что тоже является третьим показателем в чемпионате.

В последних 3 турах РПЛ москвичи лишь взяли 3 очка. Это было в первом из трех последних туров чемпионата, в игре с «Ахматом» (2:0), где по голу на свой счет в этой встрече записали Смолов и Тюкавин. «Динамовцы» до 59 минуты не могли найти ключ к воротам соперника, проводя многочисленные атаки, но все же во втором тайме сломили их сопротивление и забили дважды.

А вот следом в столичном дерби в рамках 26 тура РПЛ было поражение от ЦСКА (0:1), где в примерно равном матче на наличие голевых моментов не удалось набрать очки, а вот «армейцы» смогли реализовать 1 момент из немногих на 69 минуте матча и удержали потом этот победный счет.

В последнем же туре «Динамо» уступил на домашней арене в драматичной встрече «Уралу» (2:3). Началось все в игре прекрасно, уже на 7-ой минуте москвичи открыли счет усилиями Захаряна, но вот уральцы не дрогнули и к 31-ой минуте матча уже повели в счете (2:1), а потом и вовсе его упрочили. После чего москвичам хватило времени лишь отквитать 1 гол.

Прогноз на матч «Крылья Советов»– «Динамо»

«Крылья Советов» и «Динамо» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

02.10.21 «Динамо» – «Крылья Советов» 0:1;

08.04.21 «Крылья Советов» – «Динамо» 2:0;

12.07.20 «Динамо» – «Крылья Советов» 2:0;

30.08.19 «Крылья Советов» – «Динамо» 0:0;

20.04.19 «Динамо» – «Крылья Советов» 1:0.

В 2 последних очных противостояниях команд победила самарская команда.

Встретятся две команды с хорошо выстроенной обороной и быстрыми, молодыми и динамичными игроками. Самарцам нужна победа, чтобы подобраться к пятой строчке, а москвичам чтобы удержать вторую позицию. Все же фактор домашнего поля, на котором всем в РПЛ играть с «крыльями» тяжело, должен положительно сказаться на результат и думаю, что все же 1 балл самарцы положат себе в копилку. А голов думаю, что будет мало, как и было в последних 5 очных встречах – будет много борьбы в центре поля.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Крылья Советов» – 3.30;

Победа «Динамо» – 2.24;

Ничья – 3.45;

1X – 1.69;

Ф1 (1) – 1.31;

ТМ (3) – 1.46.

Вероятный исход: 1X, Ф1 (1), ТМ (3).

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Где смотреть Крылья Советов – Динамо