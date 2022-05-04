Алиссон: «Выход в финал ЛЧ – грандиозный успех, но «Ливерпуль» хочет трофей»

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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон надеется на победу в Лиге чемпионов.

Мерсисайдцы вышли в финал, одолев «Вильярреал» (2:0 и 3:2). Им предстоит сыграть с «Реалом» или «Манчестер Сити».

«Это грандиозный успех, очень важный и для меня, и для остальных.

Выйти в финал Лиги чемпионов – больше достижение, потому что это один из самых сложных турниров. Ты играешь против главных клубов мира. Но сейчас мы хотим большего. Мы хотим трофей и будем бороться до конца.

Сам выход в финал – огромное достижение, но когда пробуешь на вкус то, что тебе нравится, то хочешь этого снова. Мы усердно работаем и должны завершить сезон победой», – сказал голкипер.

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