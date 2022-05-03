Златан об игре за «МЮ»: «Все хейтеры меня полюбили через три месяца. Это лучший клуб Англии»

понравилось выступать за .

«Мне было весело. Мне очень понравилось, потому что, когда я перешел в «Манчестер Юнайтед», все были против этого. В Англии меня не любили.

Через три месяца все хейтеры меня полюбили. Тут они мне разонравились. Мне нравится, когда люди тебя ненавидят, так они вытаскивают из тебя лучшее.

Мне понравилось. Отличный турнир, поразительная атмосфера. И я счастлив, что играл за «Ман Юнайтед», который я считаю лучшим клубом в Англии.

Думаю, что переход в «Манчестер Юнайтед» был правильным решением. Я пришел в удачный момент, потому что легко прийти в успешный клуб. Сложнее, когда стоит другая задача. Если удается добиться успеха, становишься частью истории», – сказал форвард .