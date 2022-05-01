после победы «Зенита» в назвал Петербург футбольной столицей России.

– Я, как житель Петербурга, очень доволен. Петербург – футбольная столица, никуда от этого не деться. В России именно в Санкт-Петербурге зародился футбол. Поздравим Семака с четвертым чемпионством! Это фантастический успех, никто из тренеров «Зенита» четыре раза подряд не выигрывал чемпионат. Светлой дороги «Зениту» к пятому чемпионству!

Очень удачную селекцию провел «Зенит». Имею в виду приобретение Клаудиньо, Алберто, а потом еще и Сергеева. Плюс к этому Семак перешел на скоростную атаку, поэтому Дзюба не попадает в основной состав. Это очень важный момент. «Зенит» выглядит при Семаке очень перспективно.

В «Зените» выросли такие игроки, как Круговой и Мостовой. Они доказали, что играют не из-за российского паспорта и конкурируют со всеми. Бразильцы в «Зените» честно отрабатывают контракт, это очень здорово.

Что касается вратарской позиции, то немного психологической уверенности не хватает. Но здесь тоже работать надо.

– Вы сказали, что при скоростной игре Дзюба не попадает в состав. Ему стоит оставаться в «Зените»?

– Это уже его личное решение и решение тренеров. Он взрослый человек, советовать ему не стоит.

– Дзюба подходит на роль многоопытного ветерана, который сплачивает коллектив?

– Вот Семак был таким полезным игроком во всем, в тренировках и так далее. Он же долго играл. У Дзюбы совсем другой характер. И решать в данном случае тренерскому штабу «Зенита», – сказал комментатор.

«Зенит» взял девятое чемпионство и хочет вторую звезду. До «Спартака» в России – два титула