«Зениту» до второй звезды на эмблеме осталось 1 раз выиграть чемпионат России

«Зениту» осталось выиграть один чемпионский титул, чтобы нанести вторую звезду на эмблему.
Сегодня петербуржцы обыграли «Локомотив» (3:1) и досрочно выиграли РПЛ.
Это 9-й чемпионский титул «Зенита» в России и СССР. После 10-го титула сине-бело-голубые смогут нанести вторую звезду на эмблему – в России право на звезду появляется после каждого пятого титула.
У «Спартака» на данный момент 4 звезды над эмблемой, у «Динамо» – 2. ЦСКА также имеет право на 2 звезды над эмблемой, но не пользуется им в чемпионате России.