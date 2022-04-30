«Зениту» до второй звезды на эмблеме осталось 1 раз выиграть чемпионат России

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«Зениту» осталось выиграть один чемпионский титул, чтобы нанести вторую звезду на эмблему.

Сегодня петербуржцы обыграли «Локомотив» (3:1) и досрочно выиграли РПЛ.

Это 9-й чемпионский титул «Зенита» в России и СССР. После 10-го титула сине-бело-голубые смогут нанести вторую звезду на эмблему – в России  право на звезду появляется после каждого пятого титула.

У «Спартака» на  данный момент 4 звезды над эмблемой, у «Динамо» – 2. ЦСКА также имеет право на 2 звезды над эмблемой, но не пользуется им в чемпионате России.

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