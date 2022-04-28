Зрителей на матче «Динамо» и «Урала» ждут игры с футболистами «Амкала»

В субботу 30 апреля «Динамо» сыграет домашний матч с «Уралом». Зрителей на стадионе в этот день ждет много активностей от клуба.

На игру пригласили футболистов команды «Амкал». С ними можно будет сразиться в FIFA 2022 – киберзона разместится на 4 этаже трибуны C.

Перед матчем каждый болельщик сможет нарисовать собственный плакат. Самые яркие из них покажут на экранах стадиона, а авторы четырех работ в большом перерыве выйдут на поле «ВТБ Арены» и смогут принять участие в конкурсе дальних ударов «Забей вратарю «Амкала». Победитель же получит футболку команды блогеров.

Для тех, кто не хочет рисовать, тоже будет возможность получить футболку. Их будут разбрасывать из пневмопушек.

Билеты на матч с «Уралом» уже ждут вас на сайте клуба.