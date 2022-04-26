Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль 30.04.2022 АПЛ: прогноз на футбольный матч

30 апреля 2022 года в матче 35 тура английской Премьер-лиги Ньюкасл на своем поле примет Ливерпуль. Поединок начнется в 14:30 по московскому времени. Смогут ли сороки отобрать очки у подопечных Клоппа? Удастся ли Ливерпулю продолжать борьбу с Манчестер Сити за золото? Доверит ли Клопп место в составе молодым дарованиям красных? Ответы на эти вопросы мы узнаем по окончанию поединка между Ньюкаслом и Ливерпулем.

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Турнирное положение команд

Ньюкасл идет в середине турнирной таблицы. Команда, проведя 34 матча в АПЛ, набрала 43 очка и гарантировала себе место в высшей лиге на следующий сезон. Сороки имеют отрыв от зоны вылета в солидные 14 баллов. В то же время, Ньюкаслу не хватает 11 очков до места в еврокубках.

Очевидно, что клуб будет спокойно доигрывать нынешний сезон, а выход в еврокубки оставит на сезон грядущий. Ньюкасл выиграл 11 матчей, 10 игр свел к ничьей и потерпел 13 поражений. Команда забила 40 и пропустила 55 голов.

Ливерпуль, в отличие от своего предстоящего соперника, ведет борьбу за победу в чемпионате Англии. Красные после 33 матчей имеют в своем активе 79 очков и на балл отстают от лидирующего Манчестер Сити. Команда выиграла 24 матча, 7 игр свела к ничьей и потерпела 2 поражения. Ливерпуль забил 82 гола и пропустил 22 мяча.

Краткая статистика выступления в АПЛ

Ньюкасл в последних пяти матчах потерпел разгромное поражение от Тоттенхэма (1:5), но затем выдал четырехматчевую серию без поражений. Сороки обыграли Вулверхэмптон (1:0), Лестер (2:1), Кристал Пэлас (1:0) и Норвич (3:0).

Команда забила 8 и пропустила 6 голов. Ньюкасл забивает, в среднем, по 1,6 голу за игру, а пропускает по 1,2 мяча. Сороки наносят по 12,4 удара, из которых в створ доходят 4,6. Пропускает Ньюкасл 9,4 удара, из которых до ворот доходит 2,8. Ньюкасл владеет мячом на протяжении 40,4% игрового времени.

Ливерпуль начал серию из пяти матчей с победы над Арсеналом (2:0), затем команда обыграла Уотфорд с аналогичным счетом, сыграла вничью с Манчестер Сити (2:2), разгромила Манчестер Юнайтед (4:0) и уверенно обыграла Эвертон (2:0).

Ливерпуль забил 12 и пропустил 2 мяча. Команда забивает, в среднем по 2,4 гола за игру и пропускает по 0,4 мяча. Красные наносят по воротам соперника 13,4 удара из которых в створ доходят 3,8. Пропускают мерсисайдцы по 7,2 удара из которых до ворот доходят 2,2. Команда владеет мячом на протяжении 64,6% игрового времени.

Лучшие ассистенты и бомбардиры

Лучшим бомбардиром Ньюкасла является Каллум Уилсон. Англичанин провел за клуб 15 матчей в АПЛ. 30-летний форвард отметился шестью забитыми голами. Что касается лучшего ассистента, то им является Аллан Сен-Максимен. Француз записал на свой счет четыре ассиста в 31 матча АПЛ. Игрок также имеет в своем активе пять голов.

У Ливерпуля лучшим бомбардиром в АПЛ является Мо Салах. Египтянин в 31 матче за красных забил 22 мяча и отдал 13 результативных передач.

Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль и котировки букмекеров

Гости в предстоящей встрече выглядят фаворитами, и несмотря на плотный график (Ливерпуль продолжает борьбу и в ЛЧ), обыграют соперника с комфортным для себя счетом. Предположим, что красные победят с разницей в 2-3 мяча.

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:

x1 — 7,20

ничья — 4,90

x2 — 1,44

ТБ 2,5 — 1,66

ТМ 2,5 — 2,19

ОЗ да — 1,86

ОЗ нет — 1,85

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Где смотреть Ньюкасл – Ливерпуль