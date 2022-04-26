Прогноз на матч Зенит — Локомотив 30.04.2022 РПЛ: прогноз на футбольный матч

30 апреля 2022 года в Питере может решиться судьба чемпионского кубка — Зенит может досрочно выиграть РПЛ. Подопечные Сергея Семака сыграют со столичным Локомотивом в рамках 27 тура российской Премьер-Лиги. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

📺Смотрите этот матч бесплатно, а также получите бесплатную ставку до 10 000₽ – крутите колесо фортуны!

Смогут ли петербуржцы завоевать трофей? Получится ли у Локомотива отсрочить победу Зенита в чемпионате? Сыграет ли Дзюба? Забьет ли Изидор? Ответы на эти вопросы мы узнаем по окончанию матча между Зенитом и Локомотивом.

Турнирное положение команд

Зенит практически завоевал чемпионские медали. Петербуржцы после 26 сыгранных матчей в РПЛ имеют в своем активе 58 очков. Команда на шесть баллов обгоняет идущее вторым столичное Динамо. Подопечные Семака неплохи в нападении  61 забитый гол. Оборона питерцев вызывает вопросы — 25 пропущенных мячей. Зенит выиграл 17 поединков, 7 встреч свел к ничьей и потерпел два поражения.

Локомотив идет на пятом месте с 41 баллом. В теории железнодорожники могут побороться за место в тройке лидеров — до идущего третьим ЦСКА Локомотиву не хватает пяти баллов. Локомотив провел 25 матчей, в которых выиграл 11 встреч, 8 поединков свел к ничьей и потерпел 6 поражений.

Краткая статистика последних пяти матчей команд (в РПЛ)

Зенит в последних пяти матчах национального первенства не потерпел ни одного поражения. Петербуржцы обыграли тульский Арсенал (3:0), сыграли вничью с Сочи (0:0), обыграли Ахмат (2:0), оказались сильнее Урала (3:1) и с таким же счетом победили Краснодар (3:1).

Команда забила 11 голов и пропустила 2 мяча. Зенит, в среднем, забивает по 2,2 гола за игру и пропускает от 0,4 мяча. Петербуржцы наносят по воротам соперника 17 ударов, из которых 7,2 приходятся в створ ворот. Пропускают питерцы по 7,2 удара, из которых 2,8 приходятся по воротам. Владеет Зенит мячом на протяжении 61% игрового времени.

Локомотив последние пять матчей начал с победы над Ахматом (3:2), затем команда обыграла Спартак (1:0), разгромно уступила Ростову (1:4), сыграла вничью с Сочи (2:2), а также обыграла Нижний Новгород (2:1).

Железнодорожники забили и пропустили по 9 голов. Команда забивает и пропускает, в среднем, по 1,8 мяча за игру. Локомотив наносит 11,2 удара, из которых 5,2 приходятся в створ ворот соперника. Пропускает Локо по 13 ударов, из которых 7,2 доходят до створа ворот. Железнодорожники владеют мячом на протяжении 50% игрового времени.

Бомбардиры и лучшие ассистенты

Лучшим бомбардиром и ассистентом Зенита является Артем Дзюба, отправивший в ворота соперников 11 мячей. Игрок провел за команду 24 матча в РПЛ. Также на счету Артема 7 ассистов. Форвард не играл в матче с Краснодаром из-за повреждения — выступление Дзюбы в поединке с Локомотивом остается под вопросом.

Лучшим голеадором и ассистентом Локомотива является Рифат Жемалетдинов. Игрок в 19 матчах РПЛ отправил в ворота соперников 8 голов и отметился 7 ассистами. В поединке с Нижним Новгородом Рифат оформил дубль, и наверняка выйдет в матче против Зенита.

Прогноз на матч Зенит — Локомотив и котировки букмекеров

Петербуржцы игру с Краснодаром провели в «эконом-режиме», но сумели добиться победы. В матче с Локо Зенит может сыграть в другой футбол — завоевать досрочное чемпионство при своих болельщиках дорого стоит. Питерцы сыграют с позиции силы и обыграют Локомотив с разницей в 2-3 мяча.Локо ответит контратаками, но максимум, на что могут рассчитывать железнодорожники — гол престижа.

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на игру:

x1 — 1,31

ничья — 5,80

x2 — 9,60

ТБ 2,5 — 1,58

ТМ 2,5 — 2,34

ОЗ да — 1,96

ОЗ нет — 1,75

📺Смотрите этот матч бесплатно, а также получите бесплатную ставку до 10 000₽ – крутите колесо фортуны!

Где смотреть матч Зенит – Локомотив