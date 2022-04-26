Прогноз на матч Краснодар — Ростов 30.04.2022 РПЛ: прогноз на футбольный матч

30 апреля 2022 года поклонников российского футбола ожидает южное дерби Краснодар — Ростов. Поединок пройдет в Краснодаре и начнется в 16:30 по московскому времени. Сможет ли Краснодар победить? Как себя проявит Ростов Валерия Карпина? Много ли будет забито голов в матче? Ответы на эти вопросы мы узнаем после окончания поединка между Краснодаром и Ростовом.

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Прогноз на матч Краснодар — Ростов: турнирное положение команд

Обе команды практически соседствуют в турнирной таблице и идут в ее середине. Краснодар идет на шестом месте и имеет в своем активе 39 очков. Быки провели 25 матчеЙ, из которых выиграли 11 поединков, 6 встреч свели вничью и потерпели 8 поражений. Команда забила 36 голов и пропустила 27 мячей.

Краснодар отстает от лидирующего Зенита на 19 очков, и находится на расстоянии восьми очков от зоны вылета из лиги. Клуб после отъезда ведущих легионеров доигрывает сезон с помощью собственных воспитанников. Это отражается на результатах команды.

Ростов после 26 сыгранных матчей идет 8 месте в турнирной таблице. Желто-синие провели 26 игр, в которых выиграли 9 игр, 7 матчей свели вничью и потерпели 10 поражений. Ростовчане забили и пропустили по 44 мяча.

Ростов находится на расстоянии шести очков от зоны стыковых матчей. От первого месте желто-синие отстают на 24 балла. Ростовчане лишились ряда ведущих легионеров, однако команда после возвращения Карпина показывает относительно неплохие результаты.

Статистика пяти последних матчей Краснодара и Ростова (РПЛ)

Быки в последних пяти играх национального первенства сыграли вничью с Уфой (1:1), уступили столичному Динамо (0:1), обыграли Рубин (1:0), проиграли самарским Крыльям (0:2) и уступили Зениту (1:3).

Краснодар крайне мало забивает в последних поединках. Быки забили только три гола и пропустили семь мячей. Краснодарцы наносят, в среднем, 7 ударов по воротам соперника. При этом в створ доходят только по 2,6 удара. Краснодар пропускает по 14 ударов по своим воротам, из которых в свтор прилетает 5,8 ударов. Краснодар, в среднем, владеет мячом на протяжении 54,2% игрового времени.

Ростов начал пятиматчевый отрезок с поражения от Нижнего Новгорода (1:2), однако затем желто-синие выдали четырехматчевую победную серию. Клуб обыграл Крылья Советов (1:0), разгромил Локомотив (4:1), обыграл тульский Арсенал (2:1), а также победили столичный Спартак (3:2).

Ростовчане забили 11 голов и пропустили 6 голов. Команда наносит, в среднем, по 11,4 удара по чужим воротам, в створ доходят 5,2 удара. Желто-синие пропускают по 8,6 ударов, из которых в створ приходят 3,2 удара. Ростов владеет мячом на протяжении 52% игрового времени.

Прогноз на матч Краснодар — Ростов и котировки букмекеров на игру

Обе команды пребывают в разном игровом тонусе. Краснодар, несмотря на домашний статус встречи, не выглядит фаворитом матча. Быки нестабильны, что связано с серьезными изменениями в составе, в первую очередь, клуб сильно страдает от слабого нападения.

Ростов, наоборот, после прихода Карпина показывает неплохие результаты. Желто-синие выигрывают уже в четырех матчах кряду. Причем ростовчане в последних поединках отправили четыре мяча в ворота крепкого Локомотива и три гола переживающему не лучшие времена Спартаку.

В предстоящей встрече именно Ростов будет играть с позиции силы. Ростовчане выглядят стабильнее, лучше смотрятся в атаке и демонстрируют желание борьбы. Предположим, что матч закончится победой Ростова.

Букмекерская контора Винлайн предлагает следующие коэффициенты на игру:

x1 — 2.85

ничья — 3.45

x2 — 2.50

ТБ 2,5 — 1.87

ТМ 2,5 — 1.90

ОЗ да — 1.67

ОЗ нет — 2.07

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Где смотреть Краснодар – Ростов