«Ювентус» интересуется хавбеком «Атлетика» Муниаином. У него 4+9 в 30 играх Ла Лиги

Полузащитник «Атлетика» по окончании сезона может перебраться в Серию А.

29-летним испанцем интересуется , сообщает журналист Николо Скира.

Накануне в Милане должна была пройти встреча между директором туринского клуба Федерико Керубини и президентом Айтором Элисеги по поводу возможного перехода Муниаина.

Контракт хавбека с клубом из Бильбао рассчитан до июня 2024 года.

В 30 матчах сезона на счету Муниаина 4 гола и 9 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.