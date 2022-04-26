«Ювентус» интересуется хавбеком «Атлетика» Муниаином. У него 4+9 в 30 играх Ла Лиги

Полузащитник «Атлетика» Икер Муниаин по окончании сезона может перебраться в Серию А.
29-летним испанцем интересуется «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.
Накануне в Милане должна была пройти встреча между директором туринского клуба Федерико Керубини и президентом «Атлетика» Айтором Элисеги по поводу возможного перехода Муниаина.
Контракт хавбека с клубом из Бильбао рассчитан до июня 2024 года.
В 30 матчах сезона Ла Лиги на счету Муниаина 4 гола и 9 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.