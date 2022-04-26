«Ювентус» интересуется хавбеком «Атлетика» Муниаином. У него 4+9 в 30 играх Ла Лиги

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Полузащитник «Атлетика» Икер Муниаин по окончании сезона может перебраться в Серию А.

29-летним испанцем интересуется «Ювентус», сообщает журналист Николо Скира.

Накануне в Милане должна была пройти встреча между директором туринского клуба Федерико Керубини и президентом «Атлетика» Айтором Элисеги по поводу возможного перехода Муниаина.

Контракт хавбека с клубом из Бильбао рассчитан до июня 2024 года.

В 30 матчах сезона Ла Лиги на счету Муниаина 4 гола и 9 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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